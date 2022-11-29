Вот они, 152-мм украинской ярости! Теперь горячие “приветы” россиянам можно отечественными снарядами прислать

Зовсім нещодавно Укроборонпром привітав українців з Днем Гідності та Свободи та поділився, що скоро на фронті з’являться 152-мм снаряди українського виробництва.

Ось вони, 152-мм нашої, української люті. Вже незабаром по всій лінії фронту. Ловіть привіти, окупанти! Привітів буде багато.

Також у підприємстві зазначили, що снаряди створюються за технологією НАТО. Виробництво відбувається на різних потужностях, зокрема й у країнах партнерів України.

У Міністерстві оборони Україні заявляють, що такий крок дозволить знизити залежність наших військових від закордонних постачань, що можуть закінчитись з часом.

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“Привітання” від українців російським окупантам

Українці досить привітний народ, тому як тільки ми отримуємо нову можливість висловити усі свої вітання непроханим гостям, то одразу поспішаємо нею скористатись.

Однією з перших це зробила українська бойова медикиня Юлія Паєвська на псевдо Тайра. Власне послання до окупантів вона сфотографувала одразу з в упаковці.

Скоро буду. Тайра, — лаконічно звернулась Юлія до загарбників.

Не оминув увагою нові успіхи Укроборонпрому й лідер гурту Kozak System Іван Леньо, зазначивши, що зовсім скоро снаряди вже дістануться своїх адресатів.

Розлітатимуться, як гарячі пиріжки, — заявив співак.

Однак найбільш яскравим виявилось послання від міського голови Дніпра Бориса Філатова, який влучно описав настрій українців після масованих російських ракетних обстрілів.

І таких “привітів” у нас вже буде нескінченно.

Українські компанії не втомлюються дивувати як світ, так і своїх співгромадян новими розробками. Так компанія UkrSpecSystems розробила новий безпілотник, який може розв’язувати всі основні завдання з розвідки, спостереження та коригування вогню. Читай, що відомо про БПЛА Шарк.

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