Почему опасно греть кирпич на газе — эксперт о рисках

Массированные удары по энергосистеме Украины в январе 2026 заставили многих граждан искать альтернативные способы согреться в условиях отсутствия света и отопления.

Одним из наиболее обсуждаемых методов в соцсетях стал обогрев помещения с помощью нагретого кирпича, однако эксперт по выживанию и биолог Ростислав Шикула предостерегает: такая самодеятельность может стоить жизни.

Можно ли греть кирпич газом — ответ специалиста

Самая большая опасность кроется в использовании газовых плит для нагрева материалов. При сжигании газа в закрытом помещении интенсивно накапливается угарный газ, не имеющий запаха, но чрезвычайно ядовитый.

Если после нагревания кирпича проветрить комнату, чтобы выпустить токсины, весь тепловой эффект мгновенно исчезнет, ​​а если оставить окна закрытыми и лечь спать, то возникает критический риск отравления, что может привести к летальным исходам.

Кроме того, обычный силикатный или красный кирпич содержит химические примеси, которые при высоких температурах начинают выделять в атмосферу вредные испарения.

Специалист отмечает, что искусственные материалы, в частности кирпич и бетон, термически нестабильны: они могут не только дымить, но и просто развалиться или «взорваться» от перегрева. Если ситуация критическая и другого выхода нет, нагревать кирпич следует исключительно на улице на открытом костре, а уже потом вносить его в дом.

Однако гораздо более безопасным и эффективным заменителем кирпича является обычный кипяток. Ростислав Шикула советует использовать грелки или обычные полуторалитровые пластиковые бутылки с горячей водой, уложенные под одеяло. Этот метод позволяет безопасно сохранять тепло в течение половины ночи без риска пожара или отравления газами.

Что касается использования камней, то здесь тоже существуют строгие ограничения. Для обогрева не подходят речные или морские камни, поскольку при нагревании они могут выделять хлор или трескаться через влагу внутри.

Относительно безопасны только базальт и гранит, нагретые до температуры 100–400 градусов. В случае использования таких предметов в помещении, их необходимо класть в металлическое ведро, которое обязательно следует ставить на негорючую поверхность, например, на керамическую плитку, металлический лист или бетонный пол.

Однако главным советом эксперта для жителей многоэтажек остается многослойная теплая одежда и использование водяных грелок, что значительно дешевле и безопаснее любых экспериментов с камнями или кирпичами на газовой конфорке.

