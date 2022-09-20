Лютая метель в Карпатах — как обезопасить себя и не потеряться в горах

Пока в сердцах украинцев еще лютая зима, в Карпатах успели смениться все времена года и горы снова завалило снегом. И все было бы волшебно, если бы в этой непроходимой вьюге не потерялись туристы.

Поэтому утром местным спасателям пришлось отправиться на поиски поднявшейся в горы пары, которая неожиданно попала в разгар снегопада. Ограниченная видимость не дала возможности туристам найти обратную дорогу, поэтому пришлось звонить в службу спасения.

Пару нашли на горе Менчул, после чего транспортировали в село Богдан, где врачи скорой помощи смогли проверить состояние здоровья потерявшихся в непроходимых снегах туристов.

Сейчас также смотрят

Как обезопасить себя и не потеряться в горах

Прежде всего, важно позаботиться о подготовке к походу и помнить несколько важных правил:

Идти в горы в одиночку очень опасно, поэтому лучше присоединиться к группе или нанять гида. Следует четко спланировать весь маршрут похода в горы и постоянно держать связь с теми, кто остался на равнине. Начинающим советуют попробовать сначала свои силы в летних походах, а уже позже проходить испытания стихии. Необходимо посмотреть прогноз погоды, прежде чем идти в горы. Еще лучшей идеей будет посоветоваться с местными жителями, поскольку они всегда знают, чем живут горы. Также необходимо позаботиться о правильном снаряжении и одежде, чтобы не получить переохлаждение в непредвиденных погодных условиях. Важно позаботиться о средствах связи и взять с собой телефон и PowerBank, чтобы в случае мороза можно было быстро включить его.

Ситуация в Карпатах сегодня: видео

Тем не менее, самое важное, что нужно помнить, это то, что если ты планируешь поход в Карпаты, обязательно нужно зарегистрироваться на сайте ГСЧС.

Спасателям необходимо сообщить маршрут своей группы, список участников похода, имя руководителя группы, а также номера телефонов. Чтобы в случае опасности быстро связаться со службой спасения и получить помощь и рекомендации, как действовать до прибытия спасателей.

Что делать, если потерялись в горах

Если твоя группа потерялась или ты оказался(-лась) один или одна и связи нет, то нужно сохранить заряд батареи. Возможно, со временем удастся дозвониться в службу спасения.

Также важно не паниковать и не пытаться быстро найти выход. Часто спасатели рекомендует спуститься и пытаться найти реку или ручей.

В случае теплой погоды вдоль течения речки можно двигаться. Там найдешь поселение. Однако этого не стоит делать, когда начинает темнеть, поскольку распознать, куда движется течение, будет трудно.

В некоторых случаях спасатели рекомендуют не двигаться с места, на котором человек потерялся, поскольку его группа может быстро обнаружить пропажу и вернуться. К тому же, это поможет сэкономить силы.

Однако в морозную погоду нужно все же сохранять подвижность организма и стараться не заснуть, чтобы совсем не замерзнуть.

Иногда к людям не может добраться ни вертолет, ни квадроцикл. Тогда к туристам отправляются горные спасатели. Узнай больше об их работе и о том, где в горах подстерегает опасность.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!