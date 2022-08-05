Соль, уксус и эфирные масла. Простые способы, как вывести блох в доме

Бывает так, что ты переезжаешь в новую квартиру или дом и тебя ждет неприятный сюрприз — блохи в помещении. Они могут появиться даже без животных — бытовые блохи. А могут, конечно, перепрыгнуть от домашних питомцев. Мы расскажем, как можно вывести блох в доме.

Где могут жить блохи в доме

Прежде всего блохи могут быть у наших домашних любимцев, поэтому нужно провести обработку животных: искупать их и вывести вредителей. Но иногда этого недостаточно.

Блохи могут жить в одежде людей, в покрытии полов, мебели, коврах, паркете, мягких игрушках. Они способны перебегать из квартиры в квартиру.

Как вывести блох из дома

Сейчас существует множество разнообразных химических средств для борьбы с вредителями. Но не всегда есть возможность найти подходящее или ждать, пока яд выветрится из дома. Поэтому мы расскажем о народных методах борьбы с бытовыми блохами.

Эфирные масла

Вывести блох можно с помощью эфирного масла, которое продается в любой аптеке. Паразитов отпугивает резкий запах эвкалипта, мяты, гвоздики. Стоит обработать поверхности в доме эфирным маслом: и запах приятный, и вредители исчезнут.

Чеснок

Чеснок есть, наверное, в каждом доме. Не знаем, стоит ли верить в мифы о вампирах, но других кровопийц (блох) он отпугивает. Но понадобится еще один ингредиент — пивные дрожжи.

Следует смешать измельченный чеснок и дрожжи и обработать полученной смесью пол. Через сутки хорошо пропылесосить помещение. Периодически можно оставлять на поверхностях зубчики чеснока.

Цитрусовые

Блохи не любят резкие запахи, поэтому цитрусовые тоже пригодятся в борьбе с вредителями. Кожицу апельсина, лимона или мандарина следует разложить в места, где обнаружены паразиты.

Соль

С хлебом и солью встречают дорогих гостей, но также борются с ненавистными блохами.

Соль можно рассыпать по полу и покрытиям. Кристаллы соли попадают на панцирь паразита и разъедают его, тогда блоха умирает. После того как соль пролежала в доме около суток, следует сделать тщательную влажную уборку.

Также соляным раствором можно протереть поверхности и искупать своего домашнего питомца. 1 кг соли развести в ведре воды. Поместить животное по шею в ведро и продержать около трех минут. Затем тщательно промыть его шерсть чистой водой.

Уксус

Надо сделать концентрированный уксусный раствор и обработать все поверхности в доме, а также полы, не забывая о плинтусах и щелях.

Уборка

Не забывай поддерживать чистоту в доме. Проводи тщательную влажную уборку, используй мощный пылесос для чистки ковров и стирай одежду желательно при высоких температурах. Если не поддерживать чистоту, блохи могут появиться опять.

Саше

Можно купить ароматные смеси трав и разложить по дому в местах вероятного скопления блох. Это поможет в борьбе с паразитами.

В доме могут завестись и другие вредители. Если не поддерживать порядок и неправильно хранить продукты, заводятся тараканы. Чтобы этого не произошло, следи за овощами и фруктами, чтобы они не портились. Ранее мы рассказывали, как правильно хранить продукты без холодильника.

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