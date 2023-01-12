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Challenger 2: особенности танка, который планируют передать Украине

Анна Голишевская, редактор сайта 12 января 2023, 14:30
Танки

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