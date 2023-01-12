Challenger 2: особенности танка, который планируют передать Украине

В Великобритании подтвердили, что намерены передать нашей стране танки Challenger 2 для того, чтобы помочь Украине защищать свои земли.
Танки FV4034 Challenger 2 особенны и уникальны, ведь именно они являются основными боевыми танками армии в Соединенном Королевстве. Что известно о танках Challenger 2 — характеристики читай в материале.
Разработкой Challenger 2 занималась компания Vickers Defence Systems. Ее создали в 90-х годах прошлого столетия. За более чем 30 лет компания выпустила до 500 единиц этой техники.
В своей разработке они достаточно дорогие, ведь цена одного танка достигает €4,5 млн.
В своей разработке они достаточно дорогие, ведь цена одного танка достигает €4,5 млн.
Кроме Британии, эти машины находятся на вооружении в Омане. Также танки использовались в боях Ирана, Косово, Боснии и Герцеговине.
Танк может похвастаться своей пушкой, которая является нарезной (120 мм) и отлитой из стали. Еще есть 7,62-мм цепная пушка.
Она стабилизируется в двух плоскостях и имеет электрические приводы наводки. HESH-снаряд может стрелять на дальность до 9 км. Для того чтобы прицелиться и поразить цель, ей нужно до 10 сек.
Также имеет оружие:
Если военные подготовлены, то танк может поражать пять – семь целей за минуту. В боекомплект 120-мм пушки входят бронебойные оперенные подкалиберные снаряды и безосколочные фугасные, а также дымовые и обучающие выстрелы.
Если танк едет на ровной дороге или шоссе, то может разогнаться до 57 км/ч, по другой местности — до 45 км/ч. Также танк имеет хорошую противоснарядную и комбинированную бронь. Экипаж Challenger 2 — до пяти человек.
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