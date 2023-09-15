Отдых без малышей: почему люди хотят иметь child-free зоны, и что делать, если раздражает чужой ребенок

Недавно турецко-нидерландская авиакомпания Corendon Airlines начала продавать билеты в child-free зоны, в которых запрещено находиться детям. Такие места можно будет приобрести на межконтинентальный рейс Амстердам — Кюрасао.

Чтобы сделать такую секцию, авиакомпания отгородила стенами и занавесом переднюю часть самолета. Child-free зоны будут иметь более 100 мест в самолете: 93 стандартные по цене 45 евро и еще 9 мест с дополнительным пространством для ног, стоимостью 100 евро. Перелет в такой зоне будет доступен для пассажиров в возрасте от 16 лет.

Сейчас, в современном мире, все чаще встает вопрос о местах, в которые будет запрещен вход с детьми. Но это хорошая идея или, наоборот, несправедливо по отношению к родителям, имеющим детей? В этом материале мы предлагаем тебе разобраться нормально ли, что люди хотят изолировать детей в общественных местах.

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Дети в общественных местах — тема, вызвавшая споры среди родителей и бездетных на протяжении многих лет. Одни считают, что child-free места ограничивают их права, тогда как другие одобряют идею заведений без детей, аргументируя это желанием посидеть в спокойствии и без криков и плача.

В 2023 году издание Newsweek представило результаты опроса, проведенного компанией Redfield and Wilton Strategies. В ходе опроса 1500 американцев ответили на вопрос о необходимости создания child-free зон в общественном транспорте, включая самолеты и поезда.

По результатам опроса, большинство поддерживает эту идею. 59% опрошенных считают, что создание child-free зон в самолетах и поездах является хорошей инициативой. 27% не поддерживают эту мысль, а 14% опрошенных остались нерешенными. Интересно, что молодежь чаще выражает поддержку таких зон: 69% респондентов в возрасте 25-34 года согласны с этой идеей, по сравнению с 49% в возрасте 45-54 года.

Вікна поговорили с практикующим психологом Анастасией Буз, которая с психологической точки зрения рассказала, почему люди стремятся иметь child-free зоны, не дискриминирует ли это самих детей и что делать, если чужой ребенок раздражает тебя в людном месте.

Почему люди стремятся иметь зоны без детей

По словам психолога, каждому из нас важен покой и комфорт во время отдыха. Но, к сожалению, с детьми это не всегда возможно. Если мы говорим о маленьких детях, то нас эволюционно раздражает и привлекает внимание плач ребенка. Младенец это делает для того, чтобы ему точно помогли и он остался невредимым.

Конечно, когда мы слышим плач ребенка, то при таких обстоятельствах не можем быть спокойными и качественно отдыхать.

Относительно детей старшего возраста, психолог говорит, что они также могут нарушать покой, учитывая их особенности поведения, в частности, истерики, отсутствие понимания шаблонов социума и т.д. И это неплохо и считается нормой. Но это не отменяет факта раздражения взрослых, что также нормально.

Поэтому желание отдыха без детей логично и понятно, потому что дети могут создавать стрессовые условия, чего не должно быть в зоне отдыха, — резюмирует Анастасия Буз.

Дискриминируют ли child-free зоны самих детей

С одной стороны, дети и их родители имеют право на свободное посещение всех мест отдыха. Однако, с другой стороны, взрослые имеют право на отдых в спокойной атмосфере.

— Это действительно является противоречивым и конфликтным вопросом, где точно будут нарушены права и личные границы одной из сторон. Но, по моему мнению, создание child-free зон является более компромиссным решением, чем дискриминационным, — говорит психолог Анастасия Буз.

Что делать, если чужой ребенок раздражает тебя в людном месте

Помните, что в большинстве случаев, эта ситуация не нравится не только вам, но и родителям ребенка, и самому ребенку. Все также хотят это решить, но, к сожалению, это не всегда возможно сделать быстро.

Психолог отмечает, что ребенок только учится регулировать свои эмоции и поведение. Если ты принимаешь этот факт — то можешь дать время на самостоятельное решение этой ситуации, например подождать, пока ребенок успокоится и уделить внимание себе. Например, ты можешь сфокусироваться на собственном дыхании, чтобы сделать его глубже и медленнее. Такое упражнение поможет уменьшить уровень стресса.

Если же ты не готов(-а) оставаться в такой атмосфере, то спроси себя: что я могу сделать, чтобы мне стало комфортнее? Варианты решения проблемы могут быть абсолютно разными: пересесть за другой столик в кафе, воспользоваться наушниками или уйти отсюда?

Стоит помнить, что все люди имеют право находиться в общественных местах, и всегда есть вероятность, что тебя кто-то будет раздражать. Это факт, который нужно принять.

Если тебе бывает сложно удерживать раздражение, то стоит помнить, что это все-таки твои чувства и твоя ответственность. И если изменить ситуацию невозможно, и повлиять на собственные чувства ты также не можешь, то вариант уйти из общественного места — не всегда является худшим. Главное — компенсировать себе эти неприятные чувства. Например, пойти в другую кофейню.

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Какие преимущества и недостатки зон без детей

Мы решили выделить ряд плюсов и минус, которые имеют места с ограниченным входом для малышей. Предлагаем тебе ознакомиться с ними.

Преимущества child-free зон

Спокойствие и тишина. СһіІԁ-free зоны часто созданы для людей, ищущих место отдыха без громкого шума и криков, которые могут вызвать дети. Безопасность. В некоторых местах, таких как бары, присутствие детей может быть опасным собственно для них самих. Специфическая аудитория. Некоторые события или мероприятия ориентированы на взрослых, например, выставки искусства, где представлены обнаженные тела. Child-free места гарантируют, что малыши не смогут случайно увидеть что-то, что может считаться неуместным для их возраста. Сосредоточенность на себе. Люди могут лучше отдохнуть и расслабиться, когда рядом нет детей. Зоны без детей как преимущество бизнеса. Рестораны, отели и другие предприятия могут привлекать определенный сегмент потребителей, имея child-free места.

Недостатки child-free зон

Считается дискриминационным. Некоторые люди считают, что ограничение доступа детей к определенным местам является формой дискриминации. Ограниченный выбор для семей. Семьи с детьми могут чувствовать себя некомфортно или неудобно при поиске мест для отдыха или развлечений. Социальные последствия. Разделение на зоны для детей и child-free зоны может вызвать дальнейший социальный раскол между людьми с детьми и без детей. Экономические риски. Если предприятие решит сделать child-free зоны, оно может потерять значительную часть клиентов, которые являются родителями с маленькими детьми. Миф о том, что дети всегда шумные. Не все дети мешают другим отдыхать. И такие запреты могут усиливать стереотипы, что дети всегда шумные и проблемные, хотя это не всегда так.

Child-free зоны: опыт разных стран

В современном мире стремительно падает рождаемость, и в 23 странах — в частности, Испании и Японии — к 2100 году людей станет меньше вдвое. К примеру, в 1950 году среднее количество детей, которых рожает женщина составляло 4,7 ребенка. В то же время в 2017 году этот показатель уменьшился почти вдвое до 2,4. Такие результаты исследования опубликовали в The Lancet.

И согласно их прогнозам, к 2100 году коэффициент рождаемости опустится до 1,7.

Сейчас в мире по-разному относятся к детям. Так старший научный сотрудник Тимоти Карни высказал мнение, что низкая рождаемость вызывает еще более низкую рождаемость.

Примером здесь служит Южная Корея, о которой рассказывали в The New York Times. Эта страна имеет сотни отдельных child-free зон, в которые вход с детьми запрещен. Культура в этой стране считается антисемейной, а рождаемость по состоянию на 2022 год составила 0,78 ребенка на одну женщину, согласно данным правительства.

К примеру, в Национальную библиотеку Кореи запрещен вход лицам младше 16 лет без специального разрешения. В основном, корейцы просто не хотят, чтобы им мешали дети, создавая лишний шум.

К другим причинам поддержки зон свободных от детей относятся предотвращение несчастных случаев и повреждения имущества, а также травм маленьких детей. Также сторонники child-free зон отмечали защиту прав владельцев малого бизнеса.

Но есть еще одна развитая страна — Израиль. Она полностью противоположна Корее. В Израиле детей принимают и даже ждут почти везде. И по мнению ученого, это может быть связано с тем, что Израиль имеет один из самых высоких показателей рождаемости среди богатых стран.

Также многие туристические страны имеют отели, в которые нельзя заселиться с детьми. Такие отели есть в Турции, Греции, Египте, Индонезии, Испании и других странах. Они обозначаются как Child-free hotels, Adults only и Adults friendly. Но стоит заметить, что есть и отели типа Family friendly, то есть отели для семей с детьми. И когда ты выбираешь место для отдыха, такие пометки смогут помочь тебе выбрать необходимый отель, чтобы отдых был комфортный и не наносил хлопот ни тебе, ни окружающим.

В общем, можем подытожить, что сейчас мир становится более гибким к запросам общества и находит баланс между местами для детей и зонами отдыха без малышей.

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