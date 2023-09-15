Отдых без малышей: почему люди хотят иметь child-free зоны, и что делать, если раздражает чужой ребенок

Недавно турецко-нидерландская авиакомпания Corendon Airlines начала продавать билеты в child-free зоны, в которых запрещено находиться детям. Такие места можно будет приобрести на межконтинентальный рейс Амстердам — Кюрасао.
Чтобы сделать такую секцию, авиакомпания отгородила стенами и занавесом переднюю часть самолета. Child-free зоны будут иметь более 100 мест в самолете: 93 стандартные по цене 45 евро и еще 9 мест с дополнительным пространством для ног, стоимостью 100 евро. Перелет в такой зоне будет доступен для пассажиров в возрасте от 16 лет.
Сейчас, в современном мире, все чаще встает вопрос о местах, в которые будет запрещен вход с детьми. Но это хорошая идея или, наоборот, несправедливо по отношению к родителям, имеющим детей? В этом материале мы предлагаем тебе разобраться нормально ли, что люди хотят изолировать детей в общественных местах.
Дети в общественных местах — тема, вызвавшая споры среди родителей и бездетных на протяжении многих лет. Одни считают, что child-free места ограничивают их права, тогда как другие одобряют идею заведений без детей, аргументируя это желанием посидеть в спокойствии и без криков и плача.
В 2023 году издание Newsweek представило результаты опроса, проведенного компанией Redfield and Wilton Strategies. В ходе опроса 1500 американцев ответили на вопрос о необходимости создания child-free зон в общественном транспорте, включая самолеты и поезда.
По результатам опроса, большинство поддерживает эту идею. 59% опрошенных считают, что создание child-free зон в самолетах и поездах является хорошей инициативой. 27% не поддерживают эту мысль, а 14% опрошенных остались нерешенными. Интересно, что молодежь чаще выражает поддержку таких зон: 69% респондентов в возрасте 25-34 года согласны с этой идеей, по сравнению с 49% в возрасте 45-54 года.
Фото: Unsplash
Вікна поговорили с практикующим психологом Анастасией Буз, которая с психологической точки зрения рассказала, почему люди стремятся иметь child-free зоны, не дискриминирует ли это самих детей и что делать, если чужой ребенок раздражает тебя в людном месте.
По словам психолога, каждому из нас важен покой и комфорт во время отдыха. Но, к сожалению, с детьми это не всегда возможно. Если мы говорим о маленьких детях, то нас эволюционно раздражает и привлекает внимание плач ребенка. Младенец это делает для того, чтобы ему точно помогли и он остался невредимым.
Конечно, когда мы слышим плач ребенка, то при таких обстоятельствах не можем быть спокойными и качественно отдыхать.
Конечно, когда мы слышим плач ребенка, то при таких обстоятельствах не можем быть спокойными и качественно отдыхать.
Относительно детей старшего возраста, психолог говорит, что они также могут нарушать покой, учитывая их особенности поведения, в частности, истерики, отсутствие понимания шаблонов социума и т.д. И это неплохо и считается нормой. Но это не отменяет факта раздражения взрослых, что также нормально.
Поэтому желание отдыха без детей логично и понятно, потому что дети могут создавать стрессовые условия, чего не должно быть в зоне отдыха, — резюмирует Анастасия Буз.
С одной стороны, дети и их родители имеют право на свободное посещение всех мест отдыха. Однако, с другой стороны, взрослые имеют право на отдых в спокойной атмосфере.
— Это действительно является противоречивым и конфликтным вопросом, где точно будут нарушены права и личные границы одной из сторон. Но, по моему мнению, создание child-free зон является более компромиссным решением, чем дискриминационным, — говорит психолог Анастасия Буз.
Помните, что в большинстве случаев, эта ситуация не нравится не только вам, но и родителям ребенка, и самому ребенку. Все также хотят это решить, но, к сожалению, это не всегда возможно сделать быстро.
Помните, что в большинстве случаев, эта ситуация не нравится не только вам, но и родителям ребенка, и самому ребенку. Все также хотят это решить, но, к сожалению, это не всегда возможно сделать быстро.
Психолог отмечает, что ребенок только учится регулировать свои эмоции и поведение. Если ты принимаешь этот факт — то можешь дать время на самостоятельное решение этой ситуации, например подождать, пока ребенок успокоится и уделить внимание себе. Например, ты можешь сфокусироваться на собственном дыхании, чтобы сделать его глубже и медленнее. Такое упражнение поможет уменьшить уровень стресса.
Если же ты не готов(-а) оставаться в такой атмосфере, то спроси себя: что я могу сделать, чтобы мне стало комфортнее? Варианты решения проблемы могут быть абсолютно разными: пересесть за другой столик в кафе, воспользоваться наушниками или уйти отсюда?
Стоит помнить, что все люди имеют право находиться в общественных местах, и всегда есть вероятность, что тебя кто-то будет раздражать. Это факт, который нужно принять.
Стоит помнить, что все люди имеют право находиться в общественных местах, и всегда есть вероятность, что тебя кто-то будет раздражать. Это факт, который нужно принять.
Если тебе бывает сложно удерживать раздражение, то стоит помнить, что это все-таки твои чувства и твоя ответственность. И если изменить ситуацию невозможно, и повлиять на собственные чувства ты также не можешь, то вариант уйти из общественного места — не всегда является худшим. Главное — компенсировать себе эти неприятные чувства. Например, пойти в другую кофейню.
Мы решили выделить ряд плюсов и минус, которые имеют места с ограниченным входом для малышей. Предлагаем тебе ознакомиться с ними.
В современном мире стремительно падает рождаемость, и в 23 странах — в частности, Испании и Японии — к 2100 году людей станет меньше вдвое. К примеру, в 1950 году среднее количество детей, которых рожает женщина составляло 4,7 ребенка. В то же время в 2017 году этот показатель уменьшился почти вдвое до 2,4. Такие результаты исследования опубликовали в The Lancet.
И согласно их прогнозам, к 2100 году коэффициент рождаемости опустится до 1,7.
И согласно их прогнозам, к 2100 году коэффициент рождаемости опустится до 1,7.
Сейчас в мире по-разному относятся к детям. Так старший научный сотрудник Тимоти Карни высказал мнение, что низкая рождаемость вызывает еще более низкую рождаемость.
Примером здесь служит Южная Корея, о которой рассказывали в The New York Times. Эта страна имеет сотни отдельных child-free зон, в которые вход с детьми запрещен. Культура в этой стране считается антисемейной, а рождаемость по состоянию на 2022 год составила 0,78 ребенка на одну женщину, согласно данным правительства.
К примеру, в Национальную библиотеку Кореи запрещен вход лицам младше 16 лет без специального разрешения. В основном, корейцы просто не хотят, чтобы им мешали дети, создавая лишний шум.
К примеру, в Национальную библиотеку Кореи запрещен вход лицам младше 16 лет без специального разрешения. В основном, корейцы просто не хотят, чтобы им мешали дети, создавая лишний шум.
К другим причинам поддержки зон свободных от детей относятся предотвращение несчастных случаев и повреждения имущества, а также травм маленьких детей. Также сторонники child-free зон отмечали защиту прав владельцев малого бизнеса.
Но есть еще одна развитая страна — Израиль. Она полностью противоположна Корее. В Израиле детей принимают и даже ждут почти везде. И по мнению ученого, это может быть связано с тем, что Израиль имеет один из самых высоких показателей рождаемости среди богатых стран.
Также многие туристические страны имеют отели, в которые нельзя заселиться с детьми. Такие отели есть в Турции, Греции, Египте, Индонезии, Испании и других странах. Они обозначаются как Child-free hotels, Adults only и Adults friendly. Но стоит заметить, что есть и отели типа Family friendly, то есть отели для семей с детьми. И когда ты выбираешь место для отдыха, такие пометки смогут помочь тебе выбрать необходимый отель, чтобы отдых был комфортный и не наносил хлопот ни тебе, ни окружающим.
В общем, можем подытожить, что сейчас мир становится более гибким к запросам общества и находит баланс между местами для детей и зонами отдыха без малышей.
Ранее мы рассказывали, почему возникают ссоры в обществе и где здесь истина.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.