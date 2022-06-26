Как спастись при обрушении дома — простые правила, которые спасут тебе жизнь

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 июня 2022, 10:35
Що роботи якщо будинок обвалився
Фото: Pexels

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