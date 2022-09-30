Повышение зарплат и ипотека под 3% — какие изменения ждут украинцев с 1 октября 2022 года

Октябрь приготовил для украинцев много нового во всех сферах. Об этом сообщило Суспільне. Что изменится с 1 октября 2022 года — смотри подробнее в нашем материале.

Повышение зарплат и пенсий

В Украине с 1 октября 2022 повысят минимальную зарплату, а соответственно и пенсию. Более полутора миллионов украинцев получат автоматический перерасчет пенсий — об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Минимальную заработную плату повысят с 6500 до 6700 грн. В следующем году, согласно утвержденному бюджету, увеличение зарплат и пенсий не предусмотрено.

Размер минимальной пенсии с октября 2022 года составит 2680 грн. Пенсионеры, которым исполнилось 70-75 лет, будут получать ежемесячную надбавку в размере 300 грн., если пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Увеличат и пенсии людям с инвалидностью — их размер будет зависеть от группы и военного звания.

Налоги в Украине с 1 октября

Наряду с зарплатами и пенсиями, увеличивается и размер налогов. С 1 октября Единый социальный взнос составит 1474 грн в месяц (вместо 1430 грн).

Субсидии с 1 октября

Субсидии переходят в обязанности Пенсионного фонда Украины с 1 октября 2022 года. Это упростит процесс оформления субсидий для ВПЛ. Те граждане, которые имеют субсидию, не должны доносить никаких документов.

К тому же тем, кто потерял централизованное отопление, размер субсидии на электропотребление увеличат.

Нововведения для ВПЛ с октября

В октябре изменения коснутся и внутренне перемещенных лиц. Минсоцполитики вводит единую информационную систему социальной сферы. Она должна упростить и ускорить получение услуг для ВПЛ.

Украинцы со статусом ВПЛ смогут вносить актуальные данные по месту жительства и исправлять неточности, а также узнавать причины задержки выплат независимо от места регистрации.

Люди, предоставляющие жилье внутренне перемещенным лицам, будут получать вдвое большую компенсацию за жилищно-коммунальные услуги — 900 грн за человека в месяц.

Ипотека под 3% — когда заработает

Программа ипотеки под 3% заработает с 1 октября 2022 года. Получить льготные кредиты на жилье смогут военные, правоохранители, медики и научные деятели. Ипотеку будут давать под 3% на 20 лет.

Также подать заявку на ипотеку можно будет через приложение Дія.

Подробнее об условиях для ипотеки читай здесь.

Соглашение о таможенном безвизе

Украина заключила соглашение с Евросоюзом о таможенном безвизе. Оно будет работать с 1 октября 2022 года. Перевозка товаров значительно упростится, ведь Украина присоединилась к Конвенции о процедуре совместного транзита и компьютеризированной транзитной системе NCTS.

Между Украиной и ЕС заработает обмен информацией о транзитных грузах, что ускорит прохождение границ.

Ранее мы рассказывали, кто имеет право на польскую и украинскую пенсии.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!