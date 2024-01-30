Новости

Расширение возможностей єОселя: что известно об изменениях в программе доступного кредитования

Даниэла Долотова, журналист сайта 30 января 2024, 18:30
єОселя
Фото: Pexels

Больше новостей
Що таке вправи Кегеля та як їх виконувати
Не стесняться, а укреплять мышцы! Рассказываем, как упражнения Кегеля могут помочь мочеполовой системе
индекс Биг-Мака
Индекс Биг-Мака: почему гривна оказалась одной из самых недооцененных валют и причем здесь фаст-фуд
квіти
Что делать, чтобы розы дольше стояли: советы от опытного флориста
Що почитати — добірка книг від ведучих та акторів СТБ
Детективы, психология, романы или история: что почитать — советуют ведущие и актеры СТБ
Смотреть больше

Материалы по теме

Максимальна сума ЄСВ у 2024 році: оновлені нормативи
Максимальная сумма ЕСВ в 2024 году: что это такое и кто должен платить
Розмитнення авто в Україні 2023: що треба знати про процедуру
Что нужно знать о растаможке авто в Украине: есть ли льготы, и как это сделать самостоятельно
Українки зможуть народжувати дітей від загиблих військових: що відомо про зміни у законодавстві
Позорная законодательная коллизия — смогут ли украинки рожать детей от погибших военных
житло
Налог на недвижимость 2024: кому нужно платить и какая сумма

Видео
0:03:37
Бої під Бахмутом: військові ЗСУ розповіли, як боролися з вагнерівцями

Играли с вагнеровцами в “прятки”, расстояние было метров 20! Военные ВСУ о боях под Бахмутом
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 30 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:02
Вигадують нові способи перетину кордону — прикордонники про креативні спроби втікачів
Маскируются под диких животных. Пограничники рассказали о новых идеях пересечения границы от уклонистов
0:03:10
Спортивні протези для військових — данська компанія подарувала свої розробки
Смогут даже бегать! В чем особенность спортивных протезов для ветеранов войны
0:02:08
Война глазами херсонских детей - прячутся от обстрелов в игрушках
Во время обстрелов прячутся в игрушках. В Херсоне дети из-за постоянного стресса борются с расстройствами речи
0:12:36
Ситуація на Авдіївському напрямку: що відбувається та які дії окупантів
Окружить Авдеевку не удалось, штурм через канализацию провалился — какая тактика оккупантов сейчас
Карта бойових дій в Україні сьогодні 29.01.2024: онлайн
Карта боевых действий 29 января 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:47
Расширение возможностей єОселя: что известно об изменениях в программе доступного кредитования
А что бы я делал еще против этой войны — просто сидел? Россияне из батальона Сибирь о мотивации присоединиться к ВСУ
0:12:09
Расширение возможностей єОселя: что известно об изменениях в программе доступного кредитования
Если не помогать, тыл станет нулем: история австрийки, помогающей военным на передовой
0:03:40
Історія медика Миколи, що втратив ногу на війні
Только победа, иначе — никак! История медика, едва выжившего под Клещиевкой
Больше видео
индекс Биг-Мака
Читать дальше
Индекс Биг-Мака: почему гривна оказалась одной из самых недооцененных валют и причем здесь фаст-фуд
Норма робочого часу 2024 в Україні: останні зміни
Читать дальше
Какие нормы рабочего времени в 2024 году: продолжительность во время военного положения

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь