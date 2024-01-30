Расширение возможностей єОселя: что известно об изменениях в программе доступного кредитования

Иметь место, куда всегда можно вернуться и почувствовать комфорт, очень важная базовая потребность каждого человека. Поэтому с октября 2022 года в Украине действует программа доступного кредитования єОселя, чтобы помочь украинцам приобрести собственное жилье. И уже с 30 января начнут действовать изменения в программе, что должны расширить возможности населения Украины.

Что известно об изменениях в программе єОселя

Реализуется программа по сотрудничеству Минэкономики с Минцифрой и ЧАО Укрфинжилье. И уже с 30 января изменения в программе помогут еще большему числу людей. Ведь они дадут возможность покупать по программе частные дома и таунхаусы.

Минэкономики вместе с Укрфинжильем и банками-партнерами работают над тем, чтобы сделать программу єОселя максимально доступной для широкого круга граждан, расширив возможности для кредитования объектов недвижимости, — подчеркнула первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Также благодаря изменениям в программе, ветераны войны, участники боевых действий и люди, получившие инвалидность в результате боевых действий и члены их семей будут иметь больше возможностей для получения займа по программе есть Обитель.

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По программе есть обитель военнослужащие ВСУ по контракту, учителя, медики и ученые могут получить льготную ставку 3% годовых на приобретение дома. Участники боевых действий, ветераны, ВПЛ и другие граждане имеют право на ставку 7%.

В то же время остается право получить доступ к кредитованию и для граждан, не имеющих в собственности дома, или хотят улучшить свои жилищные условия.

Кроме того, изменения в программе предполагают увеличение предельной нормы предоставления кредита при покупке дома. Предоставить кредит могут на не больше, чем дом общей площадью в 62,5 квадратных метра на одного человека. На каждого следующего члена семьи может прибавляться 21 квадратный метр.

Как получить выгодные условия кредитования на жилье по программе єОселя

Авторизоваться в приложении Дія. В меню Сервисы выбрать єОселя. Нажать Начать. Выбрать категорию, к которой ты принадлежишь. Указать информацию в заявлении. Указать данные о жилье, которое хочешь купить. Выбрать один или несколько банков, в которые вы хотите отправить заявление на рассмотрение. Это нужно, чтобы получить предварительное решение о сумме возможного кредита. Проверить, подписать и отправить заявление.

Когда заявка будет проработана, ты получишь уведомление от банка о предварительном решении по выдаче кредита.

Ранее мы также рассказывали об опыте киевлянки покупки жилья по условиям ипотеки єОселя.

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