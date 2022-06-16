Это больше, чем просто картинки! Рассказываем подробно, что такое NFT и как на нем заработать

Цифровой мир не стоит на месте, а развивается семимильными шагами. Постоянно появляются какие-то новые технологии и, соответственно, новые источники заработка. Казалось бы, только недавно мы разбирались в том, что такое криптовалюта и как ею пользоваться, и вот уже появилось NFT.

Это относительно новое направление и сейчас о нем активно говорят во всех уголках планеты. Правда, понять, что это такое — непросто. Многие не понимают, почему за какие-то картинки в интернете люди готовы платить миллионы.

Вікна поговорили с экспертом в сфере криптовалют, который имеет более пяти лет опыта в отрасли, Олександром Орловским. Он признается: сам в последнее время сильно увлекся NFT.

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В этом материале ты узнаешь, что такое NFT и почему эту технологию нельзя обмануть. А также, почему NFT стал популярным и как повлияла на него война в Украине.

Что такое NFT

— NFT — неповторимый, единственный в своем роде цифровой актив. Этот актив регистрируется в сети. Там же видно его название и то, что он из себя представляет (картинка, песня, паттерн), — говорит эксперт.

NFT — non-fungible tokens — означает невзаимозаменяемый токен, его нельзя обменять или заменить другим аналогичным токеном. Поэтому NFT — это не только картинка, как большинство людей привыкли думать, это может быть практически что угодно.

— После создания NFT в сети он неизменяем, мы не можем его удалить, нельзя даже переименовать. Можно перекинуть его от одного человека к другому через электронный кошелек, но будет виден “след”. В блокчейне будут видны все манипуляции. Это новая технология, которая облегчает владение виртуальными цифровыми активами и авторскими правами, — объясняет Олександр.

NFT построен на блокчейне, который не позволяет обманывать и проводить какие-то сомнительные операции. Но что же такое блокчейн? Снова непонятное IT-выражение.

Блокчейн — это децентрализованная сеть, функционирующая по принципу последовательной цепи блоков, содержащих информацию об операциях с токенами. Поэтому, как бы ты не хотел(-а) обмануть технологию, в цепочке блоков будет видно каждое действие.

NFT-актив — единственный в своем роде, он помогает автору закреплять за собой права и в дальнейшем зарабатывать на этом.

— NFT используется в совершенно разных целях. Все началось с картинок. Но сейчас и песни можно привязывать к NFT, и активы, и патенты. В блокчейне будет видно, что определенная технология была зарегистрирована определенным человеком.

В блокчейне видно дату, нельзя что-то поменять задним числом, в том числе и авторские права, — утверждает эксперт.

Также, по его словам, использовать NFT очень удобно, если мы хотим перенести в сеть какой-то ресурс.

— Если я хочу сделать сообщество только на 100 мест, я могу сделать только 100 NFT и вход в сообщество получат 100 человек. Если кто-то еще захочет попасть в сообщество, ему нужно будет выкупить этот “билет” у другого, — рассказывает Орловский.

Почему NFT стал популярным

Эксперт говорит, что NFT популярен уже около двух лет, но полгода назад о нем все заговорили, ведь появилось приложение STEPN. В нем можно было зарабатывать деньги за пройденное количество шагов. Многие захотели купить себе NFT-кроссовки. В этом приложении легко зарегистрироваться, им легко пользоваться, поэтому NFT стал настолько популярен.

— NFT популярен уже года два. Случилось также, как в свое время с криптовалютами. NFT — это такая отдельная категория в криптовалюте, ведь все-таки это касается блокчейна.

Многие люди, которые пришли в (мир) криптовалюты и увидели, что там уже все повырастало, начали смотреть в сторону NFT, ведь это все еще было новым направлением.

Тогда популярность пришла ко всемирно известным коллекциям по типу Cryptopunks, Bored Ape Yacht Club. Люди увидели, как эти коллекции продаются за миллионы долларов, — говорит эксперт.

Но Олександр объясняет, что эти картинки начали продаваться, поскольку были “билетами” в сообщество.

— Есть сильное NFT-комьюнитии чтобы быть частью этого комьюнити, нужно иметь определенное NFT. Cryptopunks, например, есть 10 тыс штук. Чем больше комьюнити — тем больше людей хотят в нем быть и, соответственно, выше цена.

Эксперт говорит, что в этих сообществах могут состоять богатые и известные люди. Для всех членов сообщества могут организовать мероприятия онлайн или оффлайн, поэтому люди хотят попасть в “клуб”, чтобы побыть со знаменитостью.

Как можно создать и купить NFT

Создать и купить NFT может каждый.

— NFT — это по сути и есть криптовалюта, просто более сложная и неповторимая. Купить NFT даже легче, чем обычную криптовалюту, — говорит Олександр.

Он рассказал о платформе OpenSea, где продаются и покупаются NFT. На этой платформе можно расплатиться даже банковской картой. Также здесь можно создать NFT — как один, так и целую коллекцию.

Как отличить оригинал NFT от подделки

— У каждой коллекции есть свой официальный сайт, на котором есть специальная ссылка на коллекцию на OpenSea. Если это хоть бы немного известная компания, сообщество, то при поиске на сайте у них должен быть значок (галочка). Значит, что это официальное сообщество и можно покупать NFT.

Также Олександр говорит: если галочки нет, нужно смотреть на количество холдеров и оборотов. Чем эти цифры больше, тем больше вероятность, что это оригинал. Ведь благодаря блокчейну ничего нельзя скрыть. OpenSea сразу видит, у какого количества людей есть NFT определенной серии.

Также перед тем, как заняться NFT, эксперт советует изучить эту сферу. Это нужно сделать для того, чтобы не только понимать техническую часть, но и то, для чего ты этим занимаешься.

— Я на все 100% за обучение. Сколько бы человек не заплатил за обучение, он на этом сэкономит. Без обучения можно потерять много денег на глупых ошибках, — говорит Олександр.

Рынок NFT в Украине

— NFT-рынок сейчас очень сильно развивается, в том числе и в Украине. Вообще Украина очень развитая в контексте криптовалют и NFT, ведь страна очень развита в сфере IT.

Орловский рассказывает, что традиционная криптовалюта зависит от американского фондового рынка. Из-за войны рынок начал обваливаться и криптовалюта тоже, но NFT это почти никак не задело.

Война в Украине повлияла на то, что многие люди обратили внимание на NFT. Можно сказать, что это самостоятельный рынок, на котором относительно легко зарабатывать, если понимать, как он работает.

Также он рассказал, что многие люди из Украины, которые занимаются криптовалютой, запускали много коллекций в поддержку нашей страны. А вырученные деньги переводили на потребности Украины.

— Здесь невозможно обмануть. Видно, что продали NFT, деньги поступили на кошелек, а затем на ВСУ. В блокчейне видно, как распоряжаются деньгами. Это огромный плюс, — говорит Олександр.

Также Минцифра запускала свою NFT-коллекцию. А еще был создан проект при поддержке нескольких министерств и Киевской школы экономики, в рамках которого было создано миллион NFT-картинок. Каждую картинку можно было приобрести бесплатно, но при желании пожертвовать деньги на ВСУ и потребности Украины. Возможно, именно с этой коллекции и начнется твой путь в NFT.

История одного заработка на NFT

В 2021 году Бриттани Пьер заработала более 109 000 долларов США, продавая свои NFT-фото. Но до этого Бриттани было тяжело платить за аренду своей квартиры в Чикаго и приобрести некоторые продукты, рассказала она CNBC Make It.

36-летняя Бриттани говорит, что ее финансовое положение было очень сложным. Она жила от зарплаты до зарплаты и “впадала в легкую депрессию”.

В марте Бриттани узнала об NFT. Ее подруга и коллега-художница Элиза Своупс только что продала несколько своих работ более чем за $17 600. Это вдохновило девушку попытаться сделать тоже самое.

Я сразу погрузилась в это, просто принялась изучать информацию в YouTube и Google в течение нескольких дней.

Через месяц женщина начала продавать свои первые NFT, вскоре она продавала по цене несколько сотен долларов каждый.

Первую пару NFT девушка продала за $200 и $300, что составляло ее арендную плату.

Поскольку она зарабатывала больше денег, женщина могла оплачивать свои счета и жить более комфортно, а также делать пожертвования организациям и инвестировать в NFT других артистов.

У меня никогда не было работы дороже 15 долларов в час, а в прошлом году я смогла заработать чуть больше $100 000.

Кстати, Александр Орловский также сказал, что сейчас все больше фотографов переносят свои работы в NFT.

Во любом случае, чтобы зарабатывать и на криптовалюте, и на NFT или в каком-то другом бизнесе, нужно уметь распоряжаться своим бюджетом. Особенно сейчас важно научиться не тратить деньги на бесполезные вещи. Раньше мы рассказывали, как вести свой бюджет во время войны.

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