Soft skills для подростков: что это такое и почему эти навыки важны

Наверное, ты слышал(-а) о soft skills или мягких навыках. Это то, что помогает выстроить карьеру, самоорганизоваться и наладить отношения с людьми.
Такими навыками должны обладать и дети, чтобы во взрослой жизни им легче давались сложные дела или проекты. Но родители часто думают, что этим навыкам детей научат в школе или на внеклассных занятиях. Но объяснить их важность и рассказать о главных мягких навыках должны родители.
Бизнес-аналитик Юлия Бондарь рассказала для WoMo, что нужно знать о soft skills и как говорить о них с подростками.
Юлия делится, что для подростков можно адаптировать такие мягкие навыки как типология человека, тайм-менеджмент, целеполагание, самоорганизация и ораторское мастерство.
— Считаю, что чем раньше дети овладеют soft skills, тем легче, интереснее им будет учиться и развиваться, — говорит бизнес-аналитик.
Она отмечает, что навык, это не то, чем можно овладеть за несколько занятий, ведь его нужно постоянно тренировать и доводить до автоматизма.
Юлия говорит, что следует понимать, что все люди разные, имеют разный опыт и ожидания от собеседников. В то же время, знание себя, своих сильных и слабых черт, особенностей, а также других людей дает дополнительные шансы для эффективного взаимодействия. Дети могут вообще не догадываться о типологии людей, поэтому им будет интересно узнать о темпераментах — кто такие флегматики, сангвиники, холерики, меланхолики. Но стоит не делить людей по темпераменту на хороших и плохих. Особенности темперамента могут помогать в жизненных ситуациях. Главное — знать это о себе и использовать. Также можно выделить поведенческие типы человека:
Это одна из важных тем, о которой нужно говорить с подростками. Нужно знать, как упорядочить свое время и пространство, чтобы выполнять задания вовремя, а не все сразу перед сдачей в одну ночь. Для подростков понятны и доступны несколько техник:
Эта технология используется в проектном управлении, менеджменте. Даже в подростковом возрасте можно учиться формулировать то, чего хочешь достичь, и мечты превращать в конкретные цели. Для этого нужно задавать себе вопросы и определять цель:
Фото: Pexels
Еще один важный навык для подростков, ведь не всегда рядом будут взрослые, которые помогут организовать разные процессы. Можно тренироваться, например, как собираться в поход или путешествие, что с собой нужно брать. Также можно использовать другие ситуации и учить подростка самоорганизовываться.
Часто подростки боятся выступать перед публикой, стесняются, не знают, как вести переговоры так, чтобы тебя услышали. Так что стоит научиться ораторскому мастерству. Во время публичных выступлений следует помнить:
Юлия советует при разговоре с детьми о soft skills всегда приводить примеры, так ребенку будет легче понять информацию. Не стоит умничать с лексикой и использовать простые понятные слова.
Также нужно поощрять детей практиковать, пробовать сразу. Во время разговора следует жестикулировать, не забывать шутить, избегать монотонности в голосе. Хорошим способом также будет визуализация.
— Главный совет — стань примером. Планируй свою жизнь, держи столы чистыми для работы и “ешь лягушку” на завтрак (делай сложную работу первой — ред.), — советует бизнес-аналитик.
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