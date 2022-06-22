Денежная помощь от Европейского суда по правам человека: кто и как может получить

Украинцам продолжают помогать во всем мире, ведь мы понесли как моральный, так и материальный ущерб. Пострадавшие от российской агрессии граждане нашей страны могут получить компенсацию от Европейского суда по правам человека в размере от €5000 до €30 000, об этом сообщает Минцифра.

Как получить денежную помощь от Европейского суда по правам человека

Чтобы получить помощь от Европейского суда по правам человека, нужно подать заявление в течение четырех месяцев с момента, когда человек пострадал от российской агрессии. Однако это нужно сделать не позднее 16 января 2023 года.

Как подать заявление

Надо заполнить форму на сайте: https://espl.com.ua Загрузить документ на компьютер, напечатать, положить в конверт и наклеить на него адрес ЕСПЧ (он сформируется автоматически при заполнении заявления на сайте). Отправить заявление в одном из отделений Укрпочты (для отправителя услуга бесплатная).

Электронное заявление для формирования заявления в Европейский суд по правам человека реализовано швейцарско-украинской Программой EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа и Украинским Хельсинским союзом по правам человека.

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Также можно заполнить заявление за родственника, если он не может подать его самостоятельно. Срок рассмотрения заявления может быть от одного года.

Если у тебя возникли вопросы о получении помощи, обратись в общественную приемную Украинского Хельсинского союза по правам человека в твоем городе.

Украинцам помогают разные фонды и организации. Ранее мы говорили, как оформить денежную помощь от UNICEF для многодетных семей.

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