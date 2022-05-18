Денежная помощь не только для перемещенных лиц: кто получит деньги от государства?

Вероника Кононенко, практикантка сайта 18 мая 2022, 18:45
грошова допомога
Фото: Unsplash

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