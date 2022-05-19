Детское успокоительное на ночь от ВСУ: особые сказки от особых людей

К сожалению, ежедневные сводки о потерях российской армии или успокаивающие выступления Арестовича могут положительно влиять на взрослых, но не на детей.

В определенном возрасте они не до конца понимают, что происходит вокруг, что пишут в новостях и что рассказывают взрослые. Им тоже нужна поддержка и своего рода успокоительное.

Особенно, когда кто-то из родителей или близких сейчас на фронте или когда ребенка эвакуировали туда, где у него нет друзей.

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А что может подействовать и успокоить малышей лучше, чем старые-добрые сказки?

Сказки от защитников Украины

Вспомни себя в детстве — сказки поучали, давали нам определенное понимание того, как может быть, развивали фантазию и в конце концов успокаивали.

А если это не простые сказки? А сказки от ВСУ, которые будут читать воины — те, кто защищает нас и каждый день борется за нашу свободу.

Ребенок будет понимать: если сказку читает воин, значит все в порядке. Этого будет иметь своеобразный эффект успокоительного.

Когда сказку читает защитник — значит все хорошо, победа близко.

Именно из этой мысли министра образования и науки Сергея Шкарлета и путем совместных усилий МОН, Генштаба ВСУ и Минобороны появился Telegram-канал Підтримай дитину.

В нем каждый день будут появляться разные сказки — от популярных и известных, которые часто читала бабушка, до авторских, что впервые увидели мир.

Там уже ждут твоего ребенка сказки от ВСУ об Ивасике-Телесике, сказка о двух братьях и оригинальная авторская сказка военного — их будет больше с каждым днем.

Читать их будут воины ВСУ, которые день и ночь защищают страну в страшных боях, рискуют жизнью, но все равно находят время на хорошую сказку для украинского ребенка.

В этом так много тепла и любви, в этом наше украинство.

К сожалению, некоторые дети остались полусиротами или сиротами и их простой сказкой успокоить и утешить уже не удастся.

Мы рассказали, как помочь ребенку, потерявшему родителей. Ведь очень важно правильно найти подход, чтобы он не закрылся в себе.