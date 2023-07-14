Вступительная кампания 2023: до какого числа можно подавать документы для вступления

Согласно информации на сайте Министерства образования и науки Украины, регистрация личных электронных кабинетов для поступающих в 2023 году началась 1 июля.

Однако не все будущие студенты успели подать документы в избранные вузы. До какого числа можно подавать документы для поступления в Украине 2023 — читай в материале.

До какого числа можно подавать документы для поступления: основные даты на дневное обучение

Известно, что в этом году вступительная кампания состоит из нескольких этапов. У них есть свои, определенные сроки. Например, сроки формирования рейтинговых списков, принятие документов, проведение конкурсов и самых разных собеседований.

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Следует обращать особое внимание на следующие даты:

Для поступающих на дневную форму прием заявлений начинается с 19 июля. А сама регистрация истекает 31 июля (в 18:00).

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До какого числа можно подавать документы для поступления на творческие профессии

Если ты поступаешь на основе собеседования или творческого конкурса, нужно зарегистрироваться в четко определенные даты. К примеру:

вступая в бюджет — с 3 июля до 18:00 10 июля;

на контрактную основу — с 3 июля до 18:00 25 июля.

Когда будут проводить творческие конкурсы 2023

В этом году поступающие, избравшие творческие специальности, должны подготовиться и сдавать творческие конкурсы в один из двух основных потоков. Они продлятся с 7 по 18 июля. Для абитуриентов на контракт собеседования и творческие конкурсы проводятся до 31 июля.

Когда обнародуют рейтинговые списки 2023

Рейтинговые списки для поступающих на бюджетную форму обучения должны быть обнародованы до 5 августа. Если ты увидел себя в списке и получил рекомендации, нужно подать оригиналы документов до 18:00 8 августа. Зачисление поступающих на контракт будет производиться до 30 августа 2023 года.

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