Вступительная кампания 2023: до какого числа можно подавать документы для вступления

Согласно информации на сайте Министерства образования и науки Украины, регистрация личных электронных кабинетов для поступающих в 2023 году началась 1 июля.
Однако не все будущие студенты успели подать документы в избранные вузы. До какого числа можно подавать документы для поступления в Украине 2023 — читай в материале.
Известно, что в этом году вступительная кампания состоит из нескольких этапов. У них есть свои, определенные сроки. Например, сроки формирования рейтинговых списков, принятие документов, проведение конкурсов и самых разных собеседований.
Следует обращать особое внимание на следующие даты:
Если ты поступаешь на основе собеседования или творческого конкурса, нужно зарегистрироваться в четко определенные даты. К примеру:
В этом году поступающие, избравшие творческие специальности, должны подготовиться и сдавать творческие конкурсы в один из двух основных потоков. Они продлятся с 7 по 18 июля. Для абитуриентов на контракт собеседования и творческие конкурсы проводятся до 31 июля.
Рейтинговые списки для поступающих на бюджетную форму обучения должны быть обнародованы до 5 августа. Если ты увидел себя в списке и получил рекомендации, нужно подать оригиналы документов до 18:00 8 августа. Зачисление поступающих на контракт будет производиться до 30 августа 2023 года.
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