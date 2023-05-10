єВідновлення 2023: стартовала государственная программа по восстановлению поврежденного жилья в результате войны

В Украине стартовала государственная программа восстановления жилых объектов, пострадавших в результате войны. Таким образом, на одно поврежденное жилье могут выделить до 200 тыс. грн. Что известно о єВідновлення и кто сможет получить средства на ремонт — читай в материале.

єВідновлення Дія: что известно

Об инициативе рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram. Он отметил, что отправить заявление о получении выплат можно в приложении Дія, а средства будут зачислены на специальную карту єВідновлення.

Министр подчеркнул, что на первом этапе помощь получат люди, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте. Например те, которые пригодны для проживания, но требуют замены окон, дверей, ремонта крыши и т.д.

Приоритет также будут иметь участники боевых действий, мобилизованные, семьи погибших военных, люди с инвалидностью I и II групп и многодетные семьи. Сумму компенсации будет определять специальная комиссия, которую направят местные власти.

Далее масштабируем программу. Чтобы помощь получили люди, дома которых были полностью уничтожены в результате российской агрессии, — отметил Михаил Федоров.

Программа компенсации за поврежденное жилье: кто еще сможет ею воспользоваться

В Telegram Дії отмечается, что возмещение получат те люди, у которых жилье:

повреждено из-за нападения России после 24 февраля 2022 года;

подлежит восстановлению;

находится на неоккупированной территории;

не было полностью отремонтировано самостоятельно.

Кто не может претендовать на денежную помощь

К этой категории относятся:

те, кто находятся под санкциями;

люди, имеющие судимость за преступления против нацбезопасности;

их наследники.

Как подать заявку на компенсацию за поврежденное жилье

Обнови приложение Дія и зайди в него. После этого найди Услуги — єВідновлення. Подай сообщение о том, что ты хочешь получить деньги. Открой счет єВідновлення в банке. Подай заявление на компенсацию в приложении Дія. Допусти комиссию местного совета к обследованию имущества и покажи ей документы на льготу и право собственности. После решения комиссии тебе перечислят средства на карту єВідновлення.

Важно, что выплату можно будет потратить на строительные материалы или услуги подрядчиков, которые являются участниками программы єВідновлення. Кроме того, средства государства можно будет использовать в течение года после получения.

Как подать заявку на возмещение за потерянное или поврежденное имущество, мы объясняли в нашем другом материале. Это можно быстро сделать через Дію.

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