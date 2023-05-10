єВідновлення 2023: стартовала государственная программа по восстановлению поврежденного жилья в результате войны

В Украине стартовала государственная программа восстановления жилых объектов, пострадавших в результате войны. Таким образом, на одно поврежденное жилье могут выделить до 200 тыс. грн. Что известно о єВідновлення и кто сможет получить средства на ремонт — читай в материале.
Об инициативе рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram. Он отметил, что отправить заявление о получении выплат можно в приложении Дія, а средства будут зачислены на специальную карту єВідновлення.
Министр подчеркнул, что на первом этапе помощь получат люди, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте. Например те, которые пригодны для проживания, но требуют замены окон, дверей, ремонта крыши и т.д.
Приоритет также будут иметь участники боевых действий, мобилизованные, семьи погибших военных, люди с инвалидностью I и II групп и многодетные семьи. Сумму компенсации будет определять специальная комиссия, которую направят местные власти.
Далее масштабируем программу. Чтобы помощь получили люди, дома которых были полностью уничтожены в результате российской агрессии, — отметил Михаил Федоров.
Далее масштабируем программу. Чтобы помощь получили люди, дома которых были полностью уничтожены в результате российской агрессии, — отметил Михаил Федоров.
В Telegram Дії отмечается, что возмещение получат те люди, у которых жилье:
К этой категории относятся:
Важно, что выплату можно будет потратить на строительные материалы или услуги подрядчиков, которые являются участниками программы єВідновлення. Кроме того, средства государства можно будет использовать в течение года после получения.
Как подать заявку на возмещение за потерянное или поврежденное имущество, мы объясняли в нашем другом материале. Это можно быстро сделать через Дію.
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