Для тебя Экономия

Прожиточный минимум поднимут до 11 тыс. грн — от чего это зависит

Виктория Мельник, журналист сайта 06 августа 2025, 15:00
прожиточный минимум

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь