Прожиточный минимум поднимут до 11 тыс. грн — от чего это зависит

На бумаге один, а в жизни — совсем другой! Фактический прожиточный минимум составляет более 11 тыс. грн, тогда как законодательный остается на уровне 3 тыс. грн.

В Раде уже зарегистрирован пакет законопроектов, которые должны изменить подход к определению прожиточного минимума. Его хотят сделать реальным, действительно покрывающим базовые потребности.

А для всех остальных расчетов — зарплат, штрафов, налогов — планируют ввести отдельную, так называемую базовую величину. Член Совета НБУ Василий Фурман объяснил, как это повлияет на нашу с тобой жизнь и зарплату.

Прожиточный минимум: когда ждать повышения

По словам эксперта, в условиях войны средства налогоплательщиков направлены на финансирование нашей армии.

Денежные средства на социальные выплаты мы получаем от наших международных партнеров.

— Прожиточный минимум — это базовый стандарт, минимальная сумма денег, необходимая человеку ежемесячно. Это для того, чтобы иметь что поесть, одеться, оплатить коммунальные услуги или купить лекарства и т.д.

Чтобы его повысить, нужно менять законодательство с одной стороны и привлекать деньги с другой, — говорит Василий Фурман.

В то же время он добавил, что темп экономического роста остановился на уровне 2,1%. При том, что в апреле он был чуть больше 3%.

А вот инфляция остается на уровне 9,7%. Нацбанк прогнозирую снижение инфляции в следующем году.

— Если мы говорим о международных, золото-валютных резервах Национального банка, то к концу года они будут составлять почти $54 млрд. Это важный показатель. Напомню, что накануне Великой войны наши международные резервы составляли $27 млрд, — добавил эксперт.

Он отмечает: несмотря на войну, экономическая ситуация в Украине остается стабильной и контролируемой благодаря значительным золото-валютным резервам и, что самое важное, международной финансовой поддержке.

Уменьшение прогнозов в росте связано с последствиями войны, в том числе с постоянными обстрелами и миграцией населения.

В то же время, для устойчивого экономического развития и решения социальных проблем, таких как повышение прожиточного минимума, Украине нужны структурная перестройка экономики, реформы, инвестиции, а также прекращение войны.

Ранее НБУ прогнозировал, удастся ли нам избежать повышения тарифов на коммунальные услуги в следующем году — читай по ссылке.

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