ДТЭК назвал три причины обновления графиков стабилизационных отключений

Недавно в Украине снова введены ограничения на потребление электроэнергии. Энергетическая компания ДТЭК подтвердила возврат графиков почасовых отключений для населения и установления лимитов мощности для промышленных предприятий.

Несмотря на кратковременное улучшение ситуации в начале весны, энергосистема страны столкнулась с новым комплексом вызовов, которые делают невозможным бесперебойные поставки электричества в полном объеме.

Почему в Украине снова ограничивают электроснабжение — ДТЭК

Энергетики выделяют несколько основных причин, приведших к разбалансированию системы именно сейчас. Во-первых, критическим остается состояние сетевой инфраструктуры: из-за предварительных массированных атак российских войск объекты, отвечающие за передачу электроэнергии, получили существенные повреждения.

Даже при наличии поколения система физически не способна транспортировать необходимый объем энергии к потребителям в конкретных узлах.

Во-вторых, на ситуацию негативно повлияли погодные условия. В Украине наблюдается похолодание и облачность, что резко снизило эффективность солнечных электростанций, обычно помогающих компенсировать дефицит в дневные часы.

В-третьих, начался период плановых ремонтов на атомных энергоблоках, что является необходимым шагом для подготовки к предстоящим периодам высокой нагрузки, однако временно уменьшает общую мощность в сети.

Для минимизации неудобств потребителям советуют заранее проверять актуальные графики ограничений. В ДТЭК отметили, что в некоторых регионах, кроме плановых отключений, возможны и аварийные остановки поставок из-за перегрузки локальных сетей.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!