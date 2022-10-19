ДроваЄ — тепло тоже будет: Государственное агентство лесных ресурсов запустило сайт для заказа дров онлайн

Враг все чаще направляет свой прицел в энергетическую сферу Украины. Это, конечно, может оставить нас без отопления или света на время, но не остановит на поле боя.
А чтобы украинцы могли топить дровяные котлы или греться у уютных каминов, Государственное агентство лесных ресурсов запустило площадку ДроваЄ, которая помогает заказывать дрова онлайн.
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Также говорится, что лесхозы уже начали принимать заказы.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец отмечает, что такой шаг необходим, чтобы обеспечить устойчивое прохождение осенне-зимнего периода в 2022-2023 годах.
Из-за войны России против Украины отопительный сезон 2022-2023 обещает быть непростым. По мнению некоторых экспертов — даже самым сложным за последние 30 лет. Читай, как обустроить дом, чтобы сэкономить на отоплении.
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