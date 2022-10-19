ДроваЄ — тепло тоже будет: Государственное агентство лесных ресурсов запустило сайт для заказа дров онлайн

Враг все чаще направляет свой прицел в энергетическую сферу Украины. Это, конечно, может оставить нас без отопления или света на время, но не остановит на поле боя.

А чтобы украинцы могли топить дровяные котлы или греться у уютных каминов, Государственное агентство лесных ресурсов запустило площадку ДроваЄ, которая помогает заказывать дрова онлайн.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Также говорится, что лесхозы уже начали принимать заказы.

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Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец отмечает, что такой шаг необходим, чтобы обеспечить устойчивое прохождение осенне-зимнего периода в 2022-2023 годах.

Как оформить заказ на ДроваЄ

Зайти на ресурс ДроваЄ по ссылке. Авторизироваться через электронную цифровую подпись (ID.gov.ua) или банк. Указать место доставки, таким образом система покажет ближайших поставщиков дров. Выбрать лесхоз, тип дров и их количество, но важно помнить, что за год каждый пользователь может заказать до 15 кубометров дров. Оплатить заказ и ждать звонка для решения логистических вопросов. При получении заказа показать документы, подтверждающие личность.

Из-за войны России против Украины отопительный сезон 2022-2023 обещает быть непростым. По мнению некоторых экспертов — даже самым сложным за последние 30 лет. Читай, как обустроить дом, чтобы сэкономить на отоплении.

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