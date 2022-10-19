Экономия

ДроваЄ — тепло тоже будет: Государственное агентство лесных ресурсов запустило сайт для заказа дров онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 19 октября 2022, 07:00
ДроваЄ
Фото: Unsplash

Больше новостей
Про що не можна говорити по телефону — які є безпечні месенджери
Об этом лучше не говорить: могут ли россияне слушать наши разговоры и какие приложения безопасны для общения
Сталкінг
Преследование сводит с ума. Что делать, если вы стали жертвой сталкинга
ядерний вибух
Все, что мы не хотели бы, но должны знать о ядерном взрыве — как день может настать посреди ночи
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 19 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Смотреть больше

Материалы по теме

Як змінилися доходи українців під час війни — на що витрачають гроші українці
Бедность застала врасплох — на что тратят свои средства украинцы во время войны
Як сформувати особистий бюджет
Как научиться планировать личный бюджет: правила легкой экономии
Яйця
Почему подорожали куриные яйца в Украине, и каких цен ждать дальше
Бесплатный проезд в общественном транспорте
Бесплатный проезд в общественном транспорте: для кого возможен и что делать, если тебе отказывают во льготной поездке

Видео
Карта бойових дій в Україні

Актуальная карта боевых действий в Украине 19 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:01:57
Виктория Обидина
“Ты же понимаешь, что выбора у тебя нет?” Освобожденная Виктория Обидина о плене и разъединении с дочерью
Перехоплені розмови окупантів: вважають себе “героями Лиману”
Каждый день несут потери, но считают себя “героями” — оккупант жалуется матери на сложности на передовой
0:02:43
як ЄС та США можуть запобігти постачанню зброї з Ірану до РФ
Мир должен вовремя остановить Иран: как ЕС и США могут предотвратить поставки оружия в РФ
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
0:02:37
Падіння бомбардувальника Су-34 у Єйську: що відомо
Карма настигает всех! Падение бомбардировщика Су-34 в Ейске на жилой дом
0:04:57
Як отримати громадянство України
Обязательный экзамен по украинскому языку и истории! Как получить гражданство Украины
0:06:56
Юрий Игнат
Почему Россия больше всего бьет по понедельникам и сколько теперь времени у нас есть, чтобы отреагировать на опасность
0:02:28
Миколаїв
Поняли, что захватить не удастся, и сменили тактику: российские оккупанты снова обстреляли Николаев
0:06:39
Українців попередили про віялові відключення: що це таке та з чим пов'язане
30% электростанций разрушено! Украинцев предупредили о веерных отключениях электричества
Больше видео
ядерний вибух
Читать дальше
Все, что мы не хотели бы, но должны знать о ядерном взрыве — как день может настать посреди ночи
Системи ППО для України
Читать дальше
Защитить украинское небо: какие системы противовоздушной обороны в скором времени появятся в Украине

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь