Индекс потребительских цен играет важную роль в определении того, что происходит в экономике страны, поскольку он позволяет оценить изменения в стоимости жизни и самых необходимых товаров. Подробнее о том, какой индекс инфляции за январь 2024, рассказали в Государственной службе статистики Украины.

Индекс инфляции за январь 2024 года

Индекс потребительских цен или индекс инфляции — это статистический показатель, который отражает изменение уровня цен на товары и услуги в экономике за определенный период времени. Обычно он выражен в процентах.

Этот индекс используется для измерения инфляции, и показывает изменение цен на корзину товаров и услуг, потребляемых типичным домохозяйством.

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Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в январе этого года индекс инфляции на потребительском рынке составил 0,4% по сравнению с декабрем 2023 года.

Если же сравнивать индекс инфляции с января 2023 по 2024 год, то есть за год он составляет 4,7%.

Как индекс инфляции влияет на потребителя

В процентном сравнении цен на различные потребительские товары, в Госстате рассказали, какие товары подорожали, а какие стали дешевле, по сравнению с декабрем 2023 года.

Таким образом, в январе снизились цены на такие продукты и товары:

яйца — на 8,4% дешевле;

одежда и обувь — на 5,5% дешевле;

топливо и масла — на 4,6% дешевле;

сахар — на 2,9% дешевле;

мясо и мясопродукты — на 1,1% дешевле;

подсолнечное масло — на 0,9% дешевле.

Но в то же время на некоторые товары цены поднялись. Речь идет об:

овощах — на 16,8% дороже;

фруктах — на 4,5% дороже;

железнодорожный пассажирский транспорт — на 2,5% дороже;

молоко — на 1,6% дороже;

масло — на 1,5% дороже;

рыба и продукты из рыбы — на 1,4% дороже.

Индекс инфляции за январь 2024 — как изменились цены на товары / 2 Фотографии

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