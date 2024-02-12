Индекс инфляции за январь 2024 — как изменились цены на товары

Индекс потребительских цен играет важную роль в определении того, что происходит в экономике страны, поскольку он позволяет оценить изменения в стоимости жизни и самых необходимых товаров. Подробнее о том, какой индекс инфляции за январь 2024, рассказали в Государственной службе статистики Украины.
Индекс потребительских цен или индекс инфляции — это статистический показатель, который отражает изменение уровня цен на товары и услуги в экономике за определенный период времени. Обычно он выражен в процентах.
Этот индекс используется для измерения инфляции, и показывает изменение цен на корзину товаров и услуг, потребляемых типичным домохозяйством.
Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в январе этого года индекс инфляции на потребительском рынке составил 0,4% по сравнению с декабрем 2023 года.
Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в январе этого года индекс инфляции на потребительском рынке составил 0,4% по сравнению с декабрем 2023 года.
Если же сравнивать индекс инфляции с января 2023 по 2024 год, то есть за год он составляет 4,7%.
В процентном сравнении цен на различные потребительские товары, в Госстате рассказали, какие товары подорожали, а какие стали дешевле, по сравнению с декабрем 2023 года.
Таким образом, в январе снизились цены на такие продукты и товары:
Но в то же время на некоторые товары цены поднялись. Речь идет об:
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