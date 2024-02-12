Экономия

Индекс инфляции за январь 2024 — как изменились цены на товары

Диана Просяник, редактор сайта 12 февраля 2024, 16:00
индекс инфляции за январь 2024
Фото: Unsplash

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