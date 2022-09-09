Как и чем утеплить окна на зиму, чтобы в холод не замерзнуть

Скоро зима, которая в этом году обещает быть непростой. Чтобы с приходом холодов твой дом оставался уютным и теплым, стоит уже сейчас позаботиться о его утеплении.
Кроме обогревателей и теплой одежды, на помощь придет утепление окон, в том числе пластиковых. Что выбрать и как правильно утеплить окна — читай в материале.
Купи такую пленку в магазине стройматериалов и наклей на внутреннее стекло окна с помощью обыкновенного канцелярского скотча. Лучше приклеить плёнку поможет теплый воздух: используй фен для волос.
Перед утеплением стекло нужно хорошо вымыть, чтобы песчинки не портили терморегуляцию.
Перед утеплением стекло нужно хорошо вымыть, чтобы песчинки не портили терморегуляцию.
Unsplash
Немногие знают о режимах окон, которые можно изменить на сезон: стандартный, зимний или летний.
Переведя окна на зимний режим, получишь более высокий шанс сохранить тепло в доме: окно в таком положении гораздо плотнее прилегает к оконной раме.
Как еще подготовиться к отопительному сезону этого года, можешь узнать в нашем материале.
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