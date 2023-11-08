Выплаты выросли вдвое! Как получить деньги на дрова в Украине

Вскоре в Украину придет зима. По всем прогнозам и наблюдениям, украинцы уже знают — готовиться к тяжелым условиям стоит обязательно. Ведь РФ будет обстреливать критическую инфраструктуру страны, а значит, нужно подумать об альтернативных источниках тепла и электроэнергии.

Государство дает людям ресурс для отопления там, где нет возможности отапливать помещение газом. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.

Речь идет об обеспечении населения дровами. Как украинцам получить деньги на дрова на зиму, рассказываем дальше.

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Как получить деньги на дрова

Согласно сообщению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, украинцы смогут получить более 16 тыс. гривен на покупку дров для отопления зимой.

— При поддержке партнеров правительство запускает экспериментальный проект по дополнительному обеспечению населения дровами.

Украинские семьи сейчас при необходимости получают субсидии на твердое топливо, предельный размер которых составляет 7 тысяч гривен на домохозяйство в год.

Теперь предельный размер субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива вырастет более чем вдвое и будет составлять 16,2 тыс. грн в год на одну семью, — пишет Денис Шмыгаль.

Субсидия на приобретение твердого топлива оформляется так же, как и обычная жилищная субсидия. Чтобы её получить, нужно подать в местный орган социальной защиты право на доходы и заявление.

Такой помощью могут воспользоваться те семьи, которые используют для отопления исключительно твердое топливо.

Детальнее о том, кто может не получить субсидии в 2023 году, мы объясняли в другом материале.

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