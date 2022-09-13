Экономия

Позаботься об энергоэффективности своего дома — когда стоит заменить батареи и на что обратить внимание

Елена Яковлева, редактор сайта 13 сентября 2022, 19:27
Як поміняти батарею у квартирі - навіщо і коли потрібно міняти теплові батареї
Фото: Unsplash

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