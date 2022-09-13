Позаботься об энергоэффективности своего дома — когда стоит заменить батареи и на что обратить внимание

Россия прицельно уничтожает украинские ТЭС и шантажирует нас и Европу газом. Поэтому к отопительному сезону 2022-23 украинцам нужно тщательно подготовиться и позаботиться об энергоэффективности своего дома.
Это не только поможет не мерзнуть зимой, но существенно сэкономит семейный бюджет. Читай, зачем менять батареи дома и как выбрать качественные.
У многих украинцев дома по-прежнему стоят советские чугунные батареи, которые не очень эффективны. Сейчас самое время заменить их на новые и надежные.
Откладывать это дело на потом не стоит, ведь правильно организовать систему отопления — задача не из простых. Прежде чем начинать демонтаж старых батарей, нужно учесть большое количество нюансов.
К примеру, теплоотдача батарей зависит от материала, из которого они сделаны.
Радиаторы бывают:
Мы расскажем о преимуществах и недостатках каждого типа.
Прежде чем окончательно выбрать радиатор, нужно узнать характеристики системы отопления своего дома. Для этого обратись в компанию, которая обслуживает твою многоэтажку.
Важно знать, с каким давлением и температурой подается тепло в здание. Лучше также спросить специалистов, какую удельную мощность должна иметь батарея на квадратный метр квартиры.
Почему это нужно? Ответ прост — от этого зависит эффективность работы радиатора, а также температура в твоей и соседних квартирах.
Почему это нужно? Ответ прост — от этого зависит эффективность работы радиатора, а также температура в твоей и соседних квартирах.
Понимая, как работает система отопления в доме, можно выбирать тип и модель радиатора. Ведь разные виды батарей рассчитаны на разные уровни давления.
Если ты живешь в многоквартирном доме с центральной тепловой системой, то лучше всего это делать в теплый сезон, когда помещения не отапливаются.
Ведь для замены радиатора нужно на время отключить весь стояк от обогрева. Это значит, что другие квартиры останутся без отопления.
Впрочем, если очень нужно сделать это зимой, то перед заменой батареи придется обращаться в жилищно-эксплуатационную организацию с просьбой разрешения перекрыть подачу тепла в общедомовую систему.
После этого нужно дождаться, пока со стояка сольют воду, и только тогда начинать демонтаж старых радиаторов.
После этого нужно дождаться, пока со стояка сольют воду, и только тогда начинать демонтаж старых радиаторов.
Заменить батареи можно и самому. Но только в том случае, если ты умеешь это правильно делать. Иначе лучше нанять специалиста, разбирающегося в этом дел.
Замена старых радиаторов на новые — лишь часть того, что нужно сделать ради повышения энергоэффективности твоего дома. Читай больше, как комфортно пережить отопительный сезон 2022-23.
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