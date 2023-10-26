Теплоизоляция за копейки! Как утеплить окна пузырчатой пленкой

Когда за окном холод — хочется окружить себя теплыми вещами и наслаждаться течением осени. Однако иногда неприятный ветерок может просочиться даже через окна!

Думаешь, что поможет только полная замена окон? У нас есть дешевый вариант, как утеплить окна на зиму пузырчатой пленкой — об этом рассказываем тебе дальше.

Как утеплить окна пузырчатой пленкой

К теплопотере зимой могут приводить окна, пропускающие холод. Это может быть из-за неправильной регулировки окон, или же из-за отсутствия утепления.

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Однако утеплить окна можно очень дешевым способом, используя пузырчатую пленку, в которую часто заматывают хрупкие вещи при транспортировке. Как утеплить окна пузырчатой пленкой, рассказываем дальше.

Утепление окон пузырчатой пленкой:

Для такого утепления тебе понадобятся только пленка и вода. Именно благодаря пузырькам воздуха внутри, пленка изолирует дом от холода и сквозняков.

Утеплить окно пузырчатой пленкой можно быстро и просто: распыли воду по стеклу окна, наверх наклей пузырчатую пленку гладкой стороной к себе.

Даже с наступлением тепла, снять пленку сможешь легко и без лишней мойки стекла.

Какие ещё варианты утепления окон на зиму и все ли они — действенны, читай в нашем другом варианте.

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