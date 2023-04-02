Есть все справки, а деньги за лечение не получил(-а)? Как военным добиться выплат после ранения

Иногда военные сетуют на то, что их часть не выплачивает 100 000 грн после ранения, хотя боец имеет справку об обстоятельствах ранения и выписки о непрерывном лечении.

Как добиться выплат, если армеец не может самостоятельно посетить воинскую часть из-за состояния здоровья? Правозащитный центр для военных Принцип объяснил алгоритм действий в этом случае.

Как получить выплаты от части после ранения

Правозащитники советуют военным:

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Представить рапорт на воинскую часть, объяснив необходимость проведения перерасчета невыплаченной суммы. Обязательно добавить в рапорт все нотариально заверенные копии медицинских выписок, справки военно-врачебной комиссии со дня получения ранения. Указать, за какой период выплаты были проведены и когда они прекратились. Подробно расписать свое лечение и указать, что оно было непрерывным.

Заметь, что воинская часть может потребовать оригиналы документов, даже если копии нотариально заверены. В таком случае подать оригиналы могут твои законные представители — родители или жена/муж.

Они также могут зарегистрировать и рапорт по перерасчету дополнительного вознаграждения за период лечения.

Если все медицинские выписки и справки были предоставлены воинской части, но выплата все равно была прекращена и не восстановлена, то следует требовать перерасчета в судебном порядке.

Кроме этого, можно подать жалобу на горячую линию Департамента финансов Минобороны по вопросам денежного обеспечения и социальных выплат по номеру (044) 271-35-59.

Во время войны многие защитники нуждаются в финансовой поддержке в связи с разными жизненными обстоятельствами. Читай, как выдается денежная помощь военным для решения бытовых вопросов.

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