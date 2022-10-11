В Киеве и области будут почасово выключать электроэнергию — список адресов

Вчера российские ракеты нанесли ракетные удары по всей территории Украины. Попали, в частности, в критическую инфраструктуру крупных городов.

Однако наши коммунальщики быстро отреагировали и восстановили критические повреждения.

Полностью починить объекты энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области еще не удалось, из-за этого сформировался дефицит энергомощности.

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Для того чтобы сбалансировать энергосистему и предотвратить масштабные отключения, государственная энергокомпания НЭК Укрэнерго ввела графики аварийного отключения электроснабжения.

Кому будут отключать свет

В график отключений попала значительная часть промышленных и бытовых клиентов Киева и области. Временные отключения начнутся с 11 октября.

НЭК будет вынуждена частично, не более чем на четыре часа, отключать свет до стабилизации ситуации.

Каждый день на официальном сайте будут публиковать специальные графики с адресами и временем отключения.

Адреса в столице разделили на 3 очереди, так что подачу электроэнергии будут ограничивать не одновременно.

Мы публикуем графики, чтобы ты мог (могла) заранее спланировать использование электроприборов.

1 очередь — с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00

2 очередь — с 12:00 до 16:00

3 очередь — с 16:00 до 20:00

Сегодня, 11 октября, в Киеве отключения будут по следующим адресам:

В Киевской области сегодня также будут поочередные отключения электроэнергии.

Все адреса разделены на 2 очереди:

1 очередь — 6.00-10.00, 14.00-18.00 и 22.00-02.00

2 очередь — 10.00-14.00, 18.00-22.00 и 02.00-06.00

В НЭК призывают не включать мощные электроприборы: стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники и т.д. во время пиков потребления — с 7 до 11 и с 17:00 до 22:00. В случае крайней необходимости включай их в ночное время.

Вчера у тебя мог исчезнуть не только свет, но и связь и интернет. Мы рассказали, как оставаться на связи в критической ситуации.

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