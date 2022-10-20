В Киеве и области будут почасово выключать электроэнергию — список адресов

Россия наносит массированные ракетные удары по всей территории Украины. Снаряды попадают, в частности, в критическую инфраструктуру больших городов.
Частично врагу это удается, однако наши коммунальщики быстро реагируют и восстанавливают критические повреждения.
Полностью починить объекты энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области еще не удалось. Из-за этого сформировался дефицит энергомощности.
Для того чтобы сбалансировать энергосистему и предотвратить масштабные отключения, государственная энергокомпания НЭК Укрэнерго ввела графики аварийного отключения электроснабжения.
В график отключений попала значительная часть промышленных и бытовых клиентов Киева и области. Временные отключения начнутся с 20 октября.
НЭК будет вынуждена частично, не более чем на четыре часа, отключать свет до стабилизации ситуации.
НЭК будет вынуждена частично, не более чем на четыре часа, отключать свет до стабилизации ситуации.
Каждый день на официальном сайте будут публиковать специальные графики с адресами и временем отключения.
Адреса в столице разделили на 3 очереди, так что подачу электроэнергии будут ограничивать не одновременно.
Мы публикуем графики, чтобы ты мог (могла) заранее спланировать использование электроприборов.
1 очередь — с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00
2 очередь — с 12:00 до 16:00
3 очередь — с 16:00 до 20:00
В Киевской области также будут поочередные отключения электроэнергии.
Все адреса разделены на 2 очереди:
1 очередь — 6.00-10.00, 14.00-18.00 и 22.00-02.00
2 очередь — 10.00-14.00, 18.00-22.00 и 02.00-06.00
В НЭК призывают не включать мощные электроприборы: стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники и т.д. во время пиков потребления — с 7 до 11 и с 17:00 до 22:00. В случае крайней необходимости включай их в ночное время.
Вчера у тебя мог исчезнуть не только свет, но и связь и интернет. Мы рассказали, как оставаться на связи в критической ситуации.
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