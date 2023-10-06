єВідновлення ждать недолго? Когда выплатят компенсации за уже сделанные ремонты

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №10063, в котором говорилось об изменениях закона №2923-IX. Он регулирует порядок выплат компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате войны.

Читай в нашем материале, когда выплатят компенсации за уже сделанные ремонты по программе єВідновлення.

Компенсация єВідновлення за уже сделанные ремонты — когда начнут выдавать

Граждане, которые за свой счет сделали ремонт в жилье, пострадавшем в результате российской агрессии, получат компенсации по программе єВідновлення. Об этом сообщило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры.

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Наша команда комплексно подходит к вопросу восстановления жилья. Уже успешно работает государственная помощь по ремонтам стоимостью до 200 тыс. грн. Уже выплачено более 1 млрд 300 млн грн.

Кроме этого сформировали первые 100 жилищных сертификатов на общую сумму в 151 млн грн. За них украинцы, чье жилье было разрушено в результате войны, смогут приобрести новое. Это может быть новая квартира или строительство частного дома.

Выплачивать компенсации єВідновлення за сделанные ремонты начнут с 1 января 2024 года. Подать заявку можно через Дія. Ее рассматривает комиссия и определяет размер выплаты.

При определении размера компенсации комиссия ориентируется на акт первичного осмотра поврежденного жилья и чек-лист с установленной стоимостью стройматериалов и работ, утвержденный Кабмином.

— Никаких чеков, расписок, фото-, видеофиксаций или других доказательств не нужно для получения компенсаций за сделанный ремонт, — сказал министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Ранее мы рассказывали, как работает программа єВідновлення.

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