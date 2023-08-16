МОМ помощь 2023: как получить 2200 гривен от международной организации

Международная организация по миграции (сокращенно МОМ) поддерживает уязвимые украинские семьи, которые вынуждены были покинуть свои дома в пострадавших от боевых действий регионах.

Кто на деле может получить выплаты и что известно о МОМ помощи 2023 — читай в материале.

Помощь от МОМ: какая сумма выплат

В рамках указанной программы можно получить 2200 грн на каждого члена семьи в течение трех месяцев. МОМ денежная помощь предоставляется не всем ВПЛ, а только самым уязвимым категориям.

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МОМ помощь: кто именно может получить

К этим категориям относятся:

беременные и одинокие женщины;

семьи с двумя и более детьми;

люди с инвалидностью;

пожилые люди.

МОМ помощь 2023: подать заявку и условия

Если ты думаешь о том, что означает помощь от МОМ и как подать заявку, следуй пошаговой инструкции:

Зарегистрируйся как ВПЛ в органах социальной защиты населения территориальной громады. После этого у тебя проверят данные и подтвердят категорию для программы. Далее заявку отправят в офис МОМ. После этого организация будет решать, оказывать ли финансовую помощь. Если будет предоставлять, то средства будут перечислены через Укрпочту в течение двух недель после заполнения данных.

Помощь МОМ: как оформить и почему не приходят выплаты

Если не приходят выплаты, то можно позвонить по горячей линии: 0 800 215 015. Также можешь отправить письмо организации kievtransparent@iom.int.

Однако самой распространенной причиной, почему не приходят деньги от МОМ, является то, что ты просто не подпадаешь под уязвимые категории (или не отобрала сама организация).

Денежная помощь от МОМ: почему не удается зарегистрироваться

Следует отметить, что выплаты МОМ могут не приходить и тебя не регистрируют потому, что первый этап приема заявок через платформу єДопомога закончился.

Однако если ты подпадаешь под категорию получателей помощи и посылал(-а) заявки до завершения первого этапа, все еще можешь получить деньги.

Как подать повторную заявку на ВПЛ без очередей — мы рассказывали тебе в другом материале.

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