МОМ помощь 2023: как получить 2200 гривен от международной организации

Международная организация по миграции (сокращенно МОМ) поддерживает уязвимые украинские семьи, которые вынуждены были покинуть свои дома в пострадавших от боевых действий регионах.
Кто на деле может получить выплаты и что известно о МОМ помощи 2023 — читай в материале.
В рамках указанной программы можно получить 2200 грн на каждого члена семьи в течение трех месяцев. МОМ денежная помощь предоставляется не всем ВПЛ, а только самым уязвимым категориям.
К этим категориям относятся:
Если ты думаешь о том, что означает помощь от МОМ и как подать заявку, следуй пошаговой инструкции:
Если не приходят выплаты, то можно позвонить по горячей линии: 0 800 215 015. Также можешь отправить письмо организации kievtransparent@iom.int.
Однако самой распространенной причиной, почему не приходят деньги от МОМ, является то, что ты просто не подпадаешь под уязвимые категории (или не отобрала сама организация).
Следует отметить, что выплаты МОМ могут не приходить и тебя не регистрируют потому, что первый этап приема заявок через платформу єДопомога закончился.
Однако если ты подпадаешь под категорию получателей помощи и посылал(-а) заявки до завершения первого этапа, все еще можешь получить деньги.
Как подать повторную заявку на ВПЛ без очередей — мы рассказывали тебе в другом материале.
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