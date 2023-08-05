Что нужно знать о необлагаемом минимуме: какая сумма и где применяется

Наверное, хоть раз ты слышал(-а) выражение “необлагаемый минимум”. Его часто применяют, когда говорят о штрафе за какое-то нарушение, налоги или сборы. Используют именно необлагаемый минимум, ведь это является фиксированной суммой.

Но, что такое необлагаемый минимум и какая это сумма, согласно законодательству? Мы расскажем, что нужно знать о необлагаемом минимуме.

Необлагаемый минимум 2023: что это такое и какая сумма

Согласно Налоговому кодексу Украины (пункт 5, подраздел 1, раздел XX), необлагаемый минимум — это сумма размером в 17 грн.

В Налоговом кодексе отмечено:

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— Если нормы других законов содержат ссылку на необлагаемый минимум доходов граждан, то для целей их применения используется сумма в размере 17 грн.

Впрочем, на официальном портале Государственной налоговой службы Украины говорится, что есть два размера необлагаемого минимума.

Необлагаемый минимум и социальная льгота: в чем разница

Юрист и адвокат Ростислав Кравец объясняет, что необлагаемый минимум на самом деле один, это сумма 17 грн. Именно ее применяют, когда ссылаются на необлагаемый минимум, но есть определенные исключения.

Речь идет о нормах административного и уголовного законодательства для квалификации преступлений или правонарушений, для которых сумма необлагаемого минимума устанавливается на уровне налоговой социальной льготы.

Налоговая социальная льгота определена подпунктами 169.1.1 пункта 169.1 статьи 169 раздела IV НКУ для соответствующего года.

Налоговая социальная льгота равна 50% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица (в расчете на месяц).

То есть, в 2023 году прожиточный минимум для трудоспособного лица составляет 2684 грн в месяц, поэтому сумма социальной льготы — 1342 грн.

Для квалификации правонарушения административного или уголовного (не размер штрафа как наказание) необлагаемый минимум составляет 1 342 грн. В других случаях необлагаемый минимум составляет 17 грн.

К примеру, воровство чужого имущества считается мелким, если стоимость имущества на момент совершения правонарушения не превышает 0,2 необлагаемого минимума доходов граждан — 268,4 грн (ст. 51 КоАП). В этом случае применяется размер налоговой социальной льготы (1342 грн, а не 17 грн).

Если стоимость похищенного имущества превышает 268,4 грн., наступает уголовная ответственность.

И уже, согласно статье 185 Уголовного кодекса, тайное похищение чужого имущества наказывается штрафом от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 грн).

Чтобы определить и классифицировать правонарушения, используется налоговая социальная льгота, а для наказания — необлагаемый минимум.

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