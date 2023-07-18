Обратиться за помощью станет ещё проще! Как получить выплаты четырех типов в Дії

Полномасштабное вторжение оставило миллионы людей без собственных сбережений и уверенности в завтрашнем дне. Теперь многие украинцы пользуются пакетами социальной помощи, которые государство предоставляет уязвимым группам населения.

Но теперь получить социальную помощь станет ещё проще! Министерство социальной политики Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины планирует запуск сервиса в Дії — теперь граждане могут обратиться за четырьмя видами пособий.

Детальнее о новой возможности — в материале.

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Как получить выплаты через Дію

В тестовом режиме Дія запускает возможность получить социальную помощь. Обращения рассматриваются на:

Помощь при усыновлении ребенка; На детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени. ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность; Лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью; На детей одиноким матерям.

Чтобы получить помощь, нужно оставить свои данные в анкете, чтобы с тобой связались.

Подать заявку на получение пособия по четырем видам можно в случае, если помощь такого типа ещё не назначали другие государственные реестры.

Кроме этого, у Дії планируется ещё несколько новых возможностей! Читай, какие пять новых услуг появятся в Дії до конца 2023 года.

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