Обратиться за помощью станет ещё проще! Как получить выплаты четырех типов в Дії

Полномасштабное вторжение оставило миллионы людей без собственных сбережений и уверенности в завтрашнем дне. Теперь многие украинцы пользуются пакетами социальной помощи, которые государство предоставляет уязвимым группам населения.
Но теперь получить социальную помощь станет ещё проще! Министерство социальной политики Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины планирует запуск сервиса в Дії — теперь граждане могут обратиться за четырьмя видами пособий.
Детальнее о новой возможности — в материале.
В тестовом режиме Дія запускает возможность получить социальную помощь. Обращения рассматриваются на:
Чтобы получить помощь, нужно оставить свои данные в анкете, чтобы с тобой связались.
Подать заявку на получение пособия по четырем видам можно в случае, если помощь такого типа ещё не назначали другие государственные реестры.
Подать заявку на получение пособия по четырем видам можно в случае, если помощь такого типа ещё не назначали другие государственные реестры.
Кроме этого, у Дії планируется ещё несколько новых возможностей! Читай, какие пять новых услуг появятся в Дії до конца 2023 года.
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