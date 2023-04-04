Пасхальная корзина 2023: во сколько обойдется и ударят ли по кошелькам украинцев цены на продукты

В этом году украинцы будут праздновать Пасху в апреле. Поэтому уже сейчас можно начинать думать о пасхальной корзине.

В последние месяцы цены на самые необходимые продукты непрерывно растут. Будут ли дорожать традиционные пасхальные продукты: мука, яйца, соль и масло?

Цены на Пасхальную корзину

В Институте аграрной экономики провели исследование. Главным вопросом стала цена на продукты в пасхальной корзине в 2023 году.

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По словам директора Национального научного центра Юрия Лупенко, в 2023 году традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из четырех человек около 1208,78 грн, то есть на 24,4% дороже, чем в прошлом.

В 2022 году такой же набор продуктов стоил 972 грн.

Будут ли расти цены в дальнейшем?

На этот и другие вопросы ответил в эфире телемарафона Єдині новини исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Эксперт отмечает, что цены будут расти в соответствии со спросом на те или иные продукты. Ведь к праздникам люди будут покупать в больших количествах все необходимое.

— Относительно яиц: за год они выросли в цене на 80%. Но за последние два месяца можно заметить спад цены на яйца.

Возможно, в канун Пасхи будет наблюдаться рост цен на 5%, — говорит Олег Пендзин.

Традиционные сезонные колебания также коснутся и борщового набора, уверен эксперт. Не стоит переживать, что колбасы, сыры и масло вырастут на 25–30%. Олег Пендзин считает, что незначительный рост цен будет, но он не слишком ударит по кошелькам украинцев.

— Поскольку за последний год доходы украинцев упали на 25%, то ожидать сильную манипуляцию ценами не стоит.

Такая же ситуация будет и с молочными продуктами, и с мясом: ожидаем роста в пределах 5–7%.

На алкоголь цены не должны меняться вообще. По словам эксперта, все, что уже могло подорожать в цене, подорожало еще месяц назад.

Ранее мы писали предположения экспертов, какой будет экономика Украины в 2023 году и на что будут идти все средства граждан: читай в материале.

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