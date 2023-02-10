Пенсия по инвалидности в Украине 2023: как получить и какие для этого нужны документы

Если человек в Украине полностью или частично потерял здоровье, то он может получить статус нетрудоспособного или частично нетрудоспособного. Кроме того, такое лицо может оформить пенсию по инвалидности.

Известно, что выплаты назначаются вне зависимости от того, когда наступила инвалидность. Их размер зависит от того, какую группу назначили человеку. Пенсия по инвалидности в Украине: условия получения и что известно — читай в материале.

Пенсия по инвалидности в Украине: порядок назначения и возраст для назначения пенсии по инвалидности

Если лицу с инвалидностью назначили I группу, то пенсия составит 100% размера пенсии по возрасту. Кроме этого, для того, чтобы такому человеку назначили выплаты, нужно иметь страховой стаж от одного до 10 лет, в зависимости от возраста, когда его признали лицом с инвалидностью.

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Размер выплат для людей со II группой — 90% пенсии по возрасту. Для этого нужно иметь стаж от одного до 14 лет.

Пенсия по инвалидности III группе инвалидности назначается лицам, которые получают 50% пенсии по возрасту при наличии также 1–14 лет стажа.

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Пенсия по инвалидности в Украине 2023: какие нужны документы

Для того чтобы человеку назначили пенсию по инвалидности, нужно собрать все необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд. Это можно сделать несколькими способами. Если офлайн, обращаться нужно в ближайший сервисный центр ПФУ. Также их можно предоставить онлайн на сайте ПФУ.

Для этого тебе нужно написать письменное заявление о том, чтобы тебе назначили пенсию. Иметь паспорт (для детей — свидетельства о рождении). Если есть ID-паспорт, то необходима еще справка о регистрации проживания. Карточка налогоплательщика. Трудовая книжка. Вместо нее можно добавить другой документ, главное, чтобы он подтверждал годы стажа. Сведения о заработной плате. Справка из МСЭК, удостоверение личности с инвалидностью в результате войны или другой документ, подтверждающий статус. Маленькая фотография (как на паспорт) для того, чтобы оформить пенсионное удостоверение.

Если ты военнослужащий срочной службы, то кроме заявления должен добавить свидетельство о болезни. Оно должно быть выдано и заверено военным комиссариатом по месту снятия военнослужащего с военного учета. Также можно предоставить копию справку ВВК.

Бывает, когда инвалидность наступает после увольнения со службы. В таком случае, кроме заявления, тебе нужно принести:

справку комиссариата о том, что ты проходил(-а) военную службу с указанием даты призыва, даты и основания увольнения с военной службы;

заключение МСЭК о том, что инвалидность была связана с прохождением военной службы.

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