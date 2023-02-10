Экономия

Пенсия по инвалидности в Украине 2023: как получить и какие для этого нужны документы

Анна Голишевская, редактор сайта 10 февраля 2023, 14:30
Особи з інвалідністю
Фото: Unsplash

Больше новостей
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Машина
Со скольких лет можно водить машину в Украине 2023: обновленные данные
Привіз кота з фронту
Херсон — Бахмут — Киев: военный привез с собой “фронтового” кота
Безпека
Защищено: Кому доверять: международные организации, которые работают на временно оккупированных территориях
Смотреть больше

Материалы по теме

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Привіз кота з фронту
Херсон — Бахмут — Киев: военный привез с собой “фронтового” кота
Не повернувся з-за кордону до війни
Не вернулся из-за границы? Тогда получай наказание… или нет? Что будет с мужчинами, которые выехали из Украины еще до войны
Национальная экосистема
Национальная экосистема: Минкульт представил платформу для изучения английского

Видео
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал

Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
Літак
Характеристики ракеты Х-101: что известно о снарядах, которыми Россия обстреливает Украину
Карта бойових дій в Україні 10.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 10 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:42
Історії українських жінок, що забезпечують зв’язок на фронті
Воюют, чтобы дети жили в свободной стране — как женщины на фронте обеспечивают связь и спасают жизнь
0:00:25
Пенсия по инвалидности в Украине 2023: как получить и какие для этого нужны документы
Взрыв в Дарницком районе Киева: из-под завалов бывшего завода спасают людей
0:02:47
Ситуація на Херсонському напрямку 09.02.2023
В контрнаступление хотят даже раненые! Боевой дух армейцев на Херсонском направлении поражает
0:27:33
Коли України отримає літаки від партнерів: Подоляк про перемовини
Позиция на столе переговоров — Подоляк о передаче Украине истребителей
Карта бойових дій в Україні 09.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 9 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:01
Запорожье обстрелы
Несокрушимое Запорожье: ужасные воспоминания жителей о новогоднем обстреле города
0:03:29
Угледар новости
В городе повреждено 100% домов: в Угледаре до сих пор живут дети
Больше видео
Не повернувся з-за кордону до війни
Читать дальше
Не вернулся из-за границы? Тогда получай наказание… или нет? Что будет с мужчинами, которые выехали из Украины еще до войны
Ракета Бастіон — характеристики, дальність ураження, вартість
Читать дальше
Уничтожали Одессу и мирных украинцев: характеристики ракетного комплекса Бастион

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь