Экономия

Новые счета за газ окончательно тебя запутали? Объясняем, кому и за что нужно платить и как вернуть деньги

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 июля 2022, 12:30
Платіжки за газ: кому платити за споживання, а кому за доставляння
Фото: Pexels

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