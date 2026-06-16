Почему не приходит Национальный кэшбек за апрель и когда деньги поступят на счет

Кабинет Министров Украины принял стратегическое решение продолжить действие экспериментального проекта Национального кэшбека, направленного на поддержку отечественных производителей.

Параллельно в Министерстве экономики Украины дали исчерпывающие разъяснения по поводу механизма и сроков выплаты за покупки, совершенные гражданами в апреле — читай в материале, почему не приходит Нацкешбек за апрель и когда следует ожидать средства.

Почему не приходит Нацкешбек за апрель: разъяснение

Накопленные средства за этот расчетный период перешли в статус обработки, в ходе которой система верифицирует транзакции и формирует платежные ведомости. Начисления за апрель уже начали поступать на счета украинцев в конце мая.

Также существуют ключевые причины, по которым покупателям может вообще не начисляться текущий кэшбек. Самым распространенным фактором является обычный временной лаг, ведь обновление электронного счетчика транзакций происходит только на следующие сутки после визита в магазин.

Среди других причин выделяют неполную активацию услуги в Действии, отсутствие обновлений мобильного приложения, а также невыданное в мобильном банкинге разрешение на обработку персональных транзакций.

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Кроме того, начисление заблокируется, если покупатель воспользовался картой финансового учреждения, не входящей в перечень уполномоченных банков-участников, или совершил покупку на кассе, технически не настроенной под программу.

Отдельно отмечается, что наличие маркировки Сделано в Украине на упаковке не автоматическая гарантия начисления средств — товар и сам продавец должны быть официально внесены в соответствующий государственный реестр, проверить который можно с помощью встроенного в действие сканера штрих-кодов.

Текущим законодательством доначисление средств за прошедшие периоды из-за ошибок пользователей не предусмотрено.

Раньше мы рассказывали, на что можно потратить Национальный кэшбек – читай в материале, какие товары можно купить за эти деньги.

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