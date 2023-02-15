Почему нет выплат ВПЛ за февраль: в Министерстве реинтеграции объяснили причины

Многие переселенцы в феврале столкнулись с проблемой начисления выплат ВПЛ. Деньги должны были прийти еще несколько недель назад.
Но пока что на карточках ничего нет. Почему нет выплат ВПЛ за февраль и в чем проблема — читай в материале.
Жители Украины, пострадавшие из-за военной агрессии России и ставшие вынужденными переселенцами, ежемесячно получают от страны денежную помощь.
Как заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, с нового 2023 года переселенцы получают выплаты от государства автоматически. Они и до сих пор продолжают это делать. Поэтому ВПЛ не надо после праздников обивать пороги органов соцзащиты или ЦНАПов для того, чтобы возобновить выплаты.
Минсоцполитики каждый месяц осуществляет выплаты в следующие числа:
Это происходит на основании реестра внутренне перемещенных лиц для выплаты пособия. Ведомство перечисляет деньги банкам, которые распределяют денежную помощь на карты ВПЛ, которые ранее подали соответствующую заявку.
В 2023 году даты поступлений денег для переселенцев изменятся не будут. Если будут введены новые даты, об этом сообщит Министерство социальной политики. Но иногда могут быть задержки в получении денег.
Почему нет выплат ВПЛ — самой главной причиной задержек являются технические проблемы.
Почему нет выплат ВПЛ — самой главной причиной задержек являются технические проблемы.
Если тебе длительное время не приходят выплаты, нужно обратится по таким номерам:
Каждый месяц каждому переселенцу должно приходить по 2000 грн. А по 3000 грн — каждому ребенку и человеку с инвалидностью.
Как подать повторную заявку на ВПЛ без очередей — мы рассказывали тебе в другом материале.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!