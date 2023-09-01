Доплаты пенсионерам от Всемирной продовольственной программы ООН: что известно, и кто может получить

Украинские пенсионеры могли получать помощь от разных международных организаций. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) в сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины и Пенсионным фондом Украины сообщили о перечислении дополнительных денежных выплат пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны.

Перечисление помощи пенсионерам от ВПП: что известно

С апреля 2022 года ВПП предоставила более $500 млн для более 3 млн украинцев. В рамках этой инициативы ВПП оказывает денежную помощь пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий (включенных в определенный правительством перечень) и получающих пенсионные выплаты менее 3000 грн.

Также пенсионеры не должны получать другие денежные пособия (помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или от международных организаций) с 1 марта 2023 года.

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Пенсионеры, отвечающие условиям получения этой помощи, будут получать ежемесячную выплату от ВПП в размере разницы между пенсией, которую они уже получают, и суммой 3000 грн. Минимальный размер выплаты — 100 грн.

Денежные средства выплачиваются непосредственно WFP на банковский счет, на который пенсионеры получают свои обычные пенсионные выплаты.

Информация об этих пенсионерах находится в базе данных Пенсионного фонда, поэтому подавать заявление или запрос во Всемирную продовольственную программу или в Пенсионный фонд не требуется.

Программа нацелена примерно на 260 тыс. пенсионеров, каждый из них будет получать платежи не менее четырех месяцев. Общая сумма, которую ВПП предоставляет пенсионерам в этом месяце, составляет примерно 115 млн грн.

Денежная помощь является одним из многих способов поддержки ВПП украинцев, пострадавших от войны. Кроме этого, раздают продуктовые наборы в регионах, близких к линии фронта, поддерживают безопасное освобождение заминированных сельскохозяйственных угодий в Харьковской области.

Украинские пенсионеры также могут получать прибавку к основной пенсии. Ранее мы рассказывали, какие существуют доплаты к пенсии 2023 года.

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