Режим экономии: в Укрэнерго призвали экономно потреблять электроэнергию

Из-за постоянных российских обстрелов критической инфраструктуры энергосистемы Украины прошлой и этой зимой, Укрэнерго призывает граждан бережно использовать электроэнергию в дневное время.

В настоящее время критическая ситуация не зафиксирована, однако диспетчерский центр Национальной энергетической компании отметил важности понимания ситуации и максимального объединения.

Какая ситуация с потреблением и производством электроэнергии в Украине и к чему стоит быть готовыми, рассказали в самом Укрэнерго — делимся этим с тобой и мы.

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Ситуация с электроэнергией: что известно

По сообщению Укрэнерго в Telegram, из-за похолодания в Украине растет потребление электроэнергии. Из-за этого появился дефицит в энергосистеме 5%.

— Возникновение дефицита электроэнергии в энергосистеме означает, что, когда из-за похолодания потребление электроэнергии стремительно растет, электростанциям трудно так же быстро увеличить ее производство.

И здесь, в период с 8:00 до 20:00, очень важна помощь потребителей — сознательное пользование мощными электроприборами, в частности обогревателями и кондиционерами, что уменьшит рост потребления, соответственно уменьшится нагрузка на электростанции, — говорится в сообщении.

Также в Укрэнерго сообщили, что в настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения потребителей.

Но ресурсы электростанций ограничены — на некоторых тепловых еще продолжаются восстановительные работы после массированных атак прошлой зимой, ресурсы гидроэлектростанций не могут использоваться непрерывно, необходимо время для их пополнения.

В течение суток в аварийный ремонт вышли два блока тепловых электростанций. Возвращен в работу после ремонта один блок.

Для покрытия всех необходимых потребностей украинцев осуществляется импорт электроэнергии из соседних стран-партнеров: Словакии, Румынии и Молдовы.

Общий объем импорта составляет 3764 МВт/ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 626 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

Однако свет таки будет не у всех потребителей. Недавно Yasno анонсировало отключение света у должников: кого это касается, мы рассказывали раньше.

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