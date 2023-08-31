Надбавки к пенсии 2023: за что пенсионеры могут получить дополнительные выплаты

Украинские пенсионеры могут получить доплаты к своей основной пенсии. Дополнительные выплаты назначаются по возрасту, стажу, почетному донору и другим.

Мы расскажем, какие есть надбавки к пенсии и в какой сумме.

Прибавки к пенсии 2023: какие существуют

Прибавка к пенсии за детей

Эту надбавку могут получить пенсионеры, которые содержат детей младше 18 лет.

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По 150 грн на каждого ребенка доплачивают к пенсиям по возрасту, инвалидности и выслуге лет, назначенных в соответствии с законами Украины О пенсионном обеспечении и Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Чтобы получить эту надбавку, необходимо подать заявление в отделение Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по месту получения пенсии. К заявлению следует добавить документы, удостоверяющие личность, родственные отношения и возраст ребенка, подтверждающие пребывание его на содержании заявителя.

Доплата к пенсии за донорство

Согласно закону Украины О донорстве, человек, имеющий звание почетного донора, может получить надбавку в размере 10% от утвержденного прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц.

Прибавки к пенсии за дополнительный стаж

В ПФУ сообщили, что согласно статье 28 закона Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, за каждый полный год страхового стажа, превышающего 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, пенсия увеличивается на 1% размера пенсии. Однако не более 1% минимального размера пенсии по возрасту.

Также важно, чтобы размер пенсии, рассчитанный согласно статье 27 Закона, превышал прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, тогда доплата будет рассчитываться исходя из этого минимума.

Пенсионерам, которые продолжают работать, перерасчет доплаты за дополнительный стаж производится после их увольнения с работы.

Доплаты пенсионерам по возрасту

Эта надбавка начисляется пенсионерам автоматически:

300 грн получают пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет;

496 грн — от 75 до 79 лет;

570 грн — от 80 лет.

Прибавка к пенсии при условии особых потребностей

Эту надбавку в размере 800 грн могут получить:

пенсионеры после 80 лет, проживающие в одиночестве;

лица, нуждающиеся в особом уходе;

граждане, не имеющие близких трудоспособных родственников.

Чтобы оформить эти выплаты, пенсионеру нужно обратиться в Пенсионный фонд.

Ранее мы рассказывали о максимальной пенсии в Украине. Какая сумма начисления читай по ссылке.

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