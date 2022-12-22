Экономия

Крепко стоим на энергетическом фронте! Как и когда можно бесплатно получить LED-лампы в Украине

Елена Яковлева, редактор сайта 22 декабря 2022, 17:00
З 1 січня в Україні розпочнеться обмін старих лампочок на LED-лампи: як це працюватиме
Фото: Pexels

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