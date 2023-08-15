Экономия

Кто имеет право на субсидию 2023: как ее оформить и что для этого нужно

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 августа 2023, 16:00
Субсидії 2023: як оформити, хто може оформити та які документі потрібні
Фото: Pexels

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