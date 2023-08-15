Кто имеет право на субсидию 2023: как ее оформить и что для этого нужно

Субсидию предоставляют определенной категории граждан, нуждающихся в помощи с оплатой коммунальных услуг.
Мы расскажем, кто имеет право на субсидию 2023, как ее оформить и какие документы нужны.
Субсидию можно оформить, если у семьи плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа, сообщают в Минсоцполитики. Кроме того, право на получение субсидии определяется с учетом имущественного положения домохозяйства.
Обязательный процент платежа устанавливается для каждой семьи индивидуально по формуле.
Получить субсидию могут:
Помощь с оплатой коммунальных услуг могут получить граждане, имеющие определенные заслуги перед страной. Субсидия (с учетом среднемесячного дохода) предусмотрена:
Этим категориям государство обещает 100% скидку на оплату коммунальных услуг.
Этим категориям государство обещает 100% скидку на оплату коммунальных услуг.
50% скидки предусмотрены:
Также право на 25% скидку на коммунальные услуги имеют дети войны.
Также право на 25% скидку на коммунальные услуги имеют дети войны.
С 1 декабря 2022 субсидии назначает Пенсионный фонд Украины. Если ты раньше не оформлял(-а) субсидию, нужно подать заявление и декларацию. Это можно сделать как офлайн, так и онлайн. Лично передать их в сервисный центр Пенсионного фонда можно вне зависимости от места жительства. Или документы в Пенсионный фонд можно отправить по почте.
Также оформить субсидию можно на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение Пенсионного фонда. Еще один способ — через портал Дія.
Чтобы оформить субсидию онлайн, нужно выполнить несколько простых шагов:
В некоторых случаях к заявлению и декларации для оформления субсидии могут потребоваться и другие документы. Например, договор найма (аренды) жилья, справки о доходах, справку ВПЛ и т.д.
После обработки заявления специалисты Пенсионного фонда пришлют на портал информацию о состоянии и решении обработки заявления.
Чтобы оформить субсидию, требуются следующие документы:
Чтобы узнать, начислили ли тебе субсидию, нужно перейти на портал Минсоцполитики:
Тогда ты получишь информацию о твоей субсидии: ее начислении, сумме, периоде назначения и т.д.
Есть некоторые правила, по которым могу не предоставить субсидию. Ранее мы рассказывали, кому могут отказать в субсидии.
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