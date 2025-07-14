Судебный сбор 2025: новые размеры ставок, сумма и от чего они зависят

С 1 января 2025 изменились размеры ставок судебного сбора. Это произошло в соответствии с законами Украины О судебном сборе и Государственном бюджете Украины на 2025 год. В материале подробно рассказываем, какой судебный сбор в 2025 году — о размере ставки и от чего он зависит.

Судебный сбор 2025: новые ставки и размеры

Согласно закону О судебном сборе, размер ставки судебного сбора устанавливается, исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Такие сборы взимаются на территории Украины за подачу заявлений, жалоб в суд, выдачу документов судом, в случаях принятия судебных решений. Их включают в судебные издержки. С 1 января 2025 прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3028 грн.

Ставки судебного сбора в 2025 году устанавливаются следующим образом:

подача в суд искового заявления имущественного характера юридическим лицом — 1,5% цены. Минимум — 3028 грн, максимум — 1 059 800 грн;

1,5% цены. Минимум 3028 грн, максимум 1 059 800 грн; подача в суд искового заявления имущественного характера физическим лицом или ФЛП — 1% от цены. Минимум — 1211 грн, максимум — 15 140 грн;

1% от цены. Минимум 1211 грн, максимум 15 140 грн; подача в суд искового заявления неимущественного характера юридическим лицом — 3028 грн;

3028 грн; подача в суд искового заявления неимущественного характера физическим лицом или ФЛП — 1211 грн;

1211 грн; подача в суд искового заявления о расторжении брака — 1211 грн;

1211 грн; подача в суд искового заявления о разделе имущества при расторжении брака — 1% цены иска, от 1211 грн до 9084 грн;

1% цены иска, от 1211 грн до 9084 грн; выдача судом документов — за повторную выдачу копии судебного решения — 9,08 грн за лист бумаги;

за повторную выдачу копии судебного решения 9,08 грн за лист бумаги; выдача в электронном виде копии технической записи судебного заседания — 90,84 грн;

90,84 грн; в случае принятия судом постановления о наложении административного взыскания — 605,60 грн.

Ознакомиться со стоимостью других судебных сборов в 2025 году ты можешь на портале Судебной власти Украины.

Закон о распределении судебных издержек

14 июля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о распределении судебных издержек и судебном сборе. Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.

Документ направлен на укрепление социальной защиты граждан, в частности, лиц с ограниченными финансовыми возможностями, для обеспечения равного доступа к правосудию.

Законом определяются также критерии, которые должен будет учитывать суд при решении вопросов отсрочки, рассрочки, уменьшения и освобождения от уплаты судебного сбора. Документ вносит изменения в закон О судебном сборе.

В частности, теперь будет учитываться финансовая способность лица при установлении размеров судебных сборов. Решение является ссылкой на Конституционный суд. Комитет ВР по правовой политике предложил установить общее правило, согласно которому судебные издержки будут определяться при принятии решения по делу в письменном производстве без вызова участников дела.

Отсрочку или рассрочку уплаты смогут получить украинцы следующих категорий:

Военнослужащие. Родители с детьми до 14 лет / ребенка с инвалидностью / если родитель уклоняется от уплаты алиментов. Одинокие родители с ребенком до 14 лет или с инвалидностью. Члены малообеспеченных или многодетных семей.

Также в законе устанавливается предел судебного сбора для физических лиц. Для апелляционной жалобы — не более 21 196 грн. По социальным делам — до 9084 грн, по кассационным жалобам — до 30280 грн, для обращения в ВС по социальному делу — до 15140 грн.

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