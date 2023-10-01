Финансовая грамотность от блогеров: можно ли доверять таким советам и как вычислить мошенников

Если ты наблюдаешь в социальных сетях за людьми, которым все всегда удается, и они зарабатывают в интернете без образования, навыков или постоянной работы — все может быть совсем не так, как кажется.

Блогеры могут рассказывать о “базовых” навыках финансовой грамотности, как экономить деньги и ни в чем себе не отказывать и многое другое, что может казаться нереальным на украинскую среднюю или минимальную зарплату.

Успешные финансовые блогеры: стоит ли доверять их советам

Издание BBC рассказало, действительно ли финансовые блогеры такие успешные и стоит ли доверять их советам. В 2017 году Ясмин Пурнелл начала вести свой блог, где рассказывала людям, что такое цифровое кочевничество, и почему этот вариант удобен для жизни и работы.

Сейчас также смотрят

Но людям стало гораздо интереснее, как ей удается зарабатывать, копить и иметь все, чего женщина хочет. Тогда Ясмин посвятила блог советам по финансовой грамотности.

Я переключилась на статьи о личных финансах, поскольку моя все большая аудитория проявляла интерес к тому, как я в свои 20 лет избавилась от долгов, создала финансовую подушку для фриланса и как мне удается зарабатывать независимо от места жительства, — рассказывает блогер.

Ясмин Пурнелл считает, что возможность поделиться собственной историей или проблемой создает тесный контакт с подписчиками, а советы могут быть необязательно эксклюзивными и исключительными.

Но мы можем наблюдать в социальных сетях, как и актеры, и шоумены, и, кажется, все продают курсы или советы финансовой грамотности. Инфлюенсеры резко обогащаются на том, что продают такой контент людям, которые хотят стать финансово независимыми.

Верить стоит не всем, часто это люди без подобного опыта, которые продают рекламные курсы. Звезды зарабатывают не с этих советов, а с рекламы, которую делают. Например, когда певица рекламирует блокчейны или криптовалюты — она, скорее всего, получает прибыль именно с рекламы, а не использования этих технологий.

В таком скандале в прошлом году оказалась блогер Ким Кардашьян. Она прорекламировала крипто-токены, которые резко возросли в цене, а затем так же резко обесценились. На нее вылился шквал критики и хейта. Против блогера подали иск в суд за мошенничество.

Британский финансовый регулятор предложил ввести ограничения для инфлюенсеров на такую рекламу. Однако на просторах интернета есть настоящие финансовые аналитики и эксперты, объясняющие в деталях определенные процессы и финансовые явления, правила.

Если ты задумываешься о покупке или использовании курса финансовой грамотности, учти, доступно ли это тебе, проверь профессиональность эксперта, отзывы и реальный источник дохода лектора. Ведь на рынке есть и специалисты, которые не имеют цель обмануть людей.

Раньше мы рассказывали, как оформить субсидию и что для этого нужно.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.