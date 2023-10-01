Экономия

Финансовая грамотность от блогеров: можно ли доверять таким советам и как вычислить мошенников

Анастасия Грубрина, редактор сайта 01 октября 2023, 15:00
Успішні фінансові блогери: чи варто довіряти їхнім порадам
Фото: Unsplash

Больше новостей
Борис Патон
Перевернул представление о науке и помог выиграть Вторую мировую! История известнейшего украинского ученого Бориса Патона
реєстрація авто в Україні
Новичкам и опытным водителям: все о регистрации авто в Украине
хвороби
Пригоден(-на) или нет? Список болезней, с которыми не берут на службу
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
Смотреть больше

Материалы по теме

Уривок з книжки Сяйво свідомого я. Як зцілити душу, тіло та розум ізсередини
Не ставь детство малыша на паузу. Отрывок из книги Сияние сознательного я. Как исцелить душу, тело и разум изнутри
Бюджет України на 2024 рік: на що розподілять та які є зауваження
Бюджет — на оборону. На что выделят деньги в 2024 и сколько могут потерять местные громады
скільки грошей давати в школу
Это мало или много? Сколько денег давать ребенку в школу
Швидкі кредити онлайн: в чому небезпека та як захистити себе
Легко брать, трудно отдавать: в чем опасность быстрых кредитов, на чем кредиторы зарабатывают, и как защитить свои права

Видео
0:05:40
Борис Патон

Перевернул представление о науке и помог выиграть Вторую мировую! История известнейшего украинского ученого Бориса Патона
0:03:32
Дніпровські лікарні
Единственное, что успел — спрятать собрата в окоп. Воспоминания раненого военного
0:05:39
Програма No Scar
Открываю глаза, а я уже пятый день в больнице. Чудом спасенному парню бесплатно взялись восстановить внешность
0:11:25
Юрий Фурык
Нет ничего хуже войны. История тренера из Коломыи, пережившего ампутацию конечности
0:12:52
Максим Колесников
Чувствует себя лучше и даже вернулся на службу: как Максим Колесников приходит в себя после плена
0:02:41
село Некрасове
Пригрозила зарезать и отрицала существование Украины. В Винницкой области разгорелся скандал из-за российских песен
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 30 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:07:27
Професія пожежника — як стати працівником ДСНС та що потрібно
Могу себе сказать — я спасаю людей. Сложности и преимущества профессии пожарного в Украине
0:12:02
Культурний десант — у Києві відбудуться два благодійних концерти
Синхронизация тыла и фронта. В Киеве пройдут два благотворительных концерта Культурного десанта
Бабин Яр трагедія
Два дня — десятки тысяч смертей. Рассказываем о трагедии в Бабьем Яру
Больше видео
хвороби
Читать дальше
Пригоден(-на) или нет? Список болезней, с которыми не берут на службу
День захисників та захисниць України
Читать дальше
Всем, кто каждый день живет ради Украины! Поздравления с Днем защитника и защитниц от Зеленского, Залужного и Умерова

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь