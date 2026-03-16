Вместо утилизации — людям: как фудбенкинг поможет спасти 2,7 млн ​​тонн еды каждый год

Украина делает стратегический шаг в сторону европейских стандартов рационального потребления и социальной поддержки. 11 марта 2026 Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства совместно с Украинской федерацией банков продовольствия подписали Меморандум, который должен коренным образом изменить подход к обращению с пищевыми продуктами.

Вместо утилизации пригодной к употреблению пищи, страна будет развивать сеть фудбенкинга — механизма, позволяющего передавать излишки продуктов от производителей и ритейлеров тем, кто в них больше нуждается.

Украина внедряет национальную сеть фудбенков: что известно

Ситуация с продовольственными ресурсами в Украине долгое время выглядела противоречиво. С одной стороны, ежегодно в стране утилизируют около 2,7 млн ​​тонн продуктов, значительная часть которых вполне безопасна и пригодна для питания.

С другой — полномасштабная война и экономические вызовы привели к тому, что на 2025–2026 годы в гуманитарной помощи нуждаются более 12,7 млн ​​украинцев, среди которых более 4,5 млн внутренне перемещенных лиц, пенсионеры и люди с инвалидностью.

Развитие системы банков продовольствия призвано решить это логистическое и гуманитарное уравнение. Замминистра Тарас Высоцкий подчеркнул, что это не просто благотворительность, а элемент государственной политики продовольственной безопасности. Внедрение этой системы позволит сформировать модель, где выиграют все стороны:

Люди получают качественную продовольственную поддержку.

Бизнес сокращает затраты на дорогостоящую утилизацию отходов.

Окружающая среда получает меньшую нагрузку из-за уменьшения объемов органического мусора на полигонах.

Одним из ключевых аспектов подписанного Меморандума является подготовка новой законодательной базы. Чтобы система заработала на полную мощность, как в странах ЕС или США, необходимо устранить бюрократические барьеры, которые раньше делали утилизацию дешевле благотворительности.

Планируется разработка отдельного закона, четко определившего:

Налоговые стимулы: передача пищи на благотворительность не должна облагаться дополнительными налогами, которые финансово наказывали бы бизнес за благие намерения. Сроки годности: введение четких правил маркировки и сроков, в течение которых продукты могут быть переданы в банки продовольствия. Механизмы распределения: создание прозрачной сети, где производители и ритейл смогут оперативно отдавать продукцию, а продовольственные банки — формировать и доставлять наборы.

Председатель правления Украинской федерации банков продовольствия Дмитрий Шкрабатовский и представители Минэкономики уверены, что 2026 станет переломным в формировании ответственной культуры потребления. Сотрудничество предполагает привлечение не только крупных торговых сетей, но и агропредприятий, часто имеющих излишки урожая.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!