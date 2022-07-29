Верховная Рада приняла мораторий на повышение тарифов — что это значит и чего ждать зимой?

Верховная Рада Украины приняла новый законопроект № 7427, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло. Он продлится в течение военного положения, а также шесть месяцев после его окончания.

Мораторий на повышение тарифов

Мораторий предусматривает, что в течение указанного срока не будут изменяться тарифы на:

Услуги по распределению природного газа. Тепловую энергию (производство, транспортировка и снабжение). Услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что возможность не повышать тарифы будет покрываться суммой в 125 млрд грн, которые предоставят международные партнеры.

Как отразится мораторий на платежках

Запрет на повышение тарифов на тепло означает, что суммы в платежках останутся теми же, что и были. Изменений в них следует ожидать после окончания моратория — через шесть месяцев после отмены военного положения.

Цена на газ для бытовых потребителей будет зафиксирована и составит такую же, как по состоянию на 24 февраля 2022 года.

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