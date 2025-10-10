Индекс инфляции в сентябре 2025: цены на товары и услуги продолжают расти

Госкомстат обнародовал результаты аналитики потребительского рынка за сентябрь 2025 года и определил индекс инфляции.

По сравнению с августом он составил 0,3%, а по сравнению с сентябрём 2024 года — 11,9%. Базовая инфляция в сентябре по сравнению с августом составила 1,3%, а по сравнению с сентябрём 2024 года — 11,0%.

Индекс инфляции в сентябре 2025 года: какие товары и услуги подорожали

Инфляция затронула ряд основных продуктов питания. Подорожали сало, подсолнечное масло, рыба и рыбные продукты, кисломолочные продукты, мясо и мясопродукты, продукты переработки зерновых, хлеб, масло и безалкогольные напитки. Рост составил 0,7-4,0%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в сентябре выросли на 1,2%. При этом табачные изделия подорожали на 1,4%, а алкогольные напитки — на 1,0%.

Наиболее ощутимой инфляция стала на непродовольственном рынке и в сфере образовательных услуг.

Цены на одежду и обувь повысились на 8,2%, в частности одежда подорожала на 9,1%, а обувь — на 7,3%.

Оплата за образование с начала нового учебного года выросла на 12,4%.

В частности, стоимость высшего образования увеличилась на 16,8%, а среднего — на 8,5%.

Учреждения здравоохранения также повысили цены: инфляция цен на фармацевтику составила 0,8%, а на амбулаторные услуги — 0,9%.

Индекс инфляции в сентябре 2025 года: какие товары подешевели

Несмотря на заметную инфляцию, в сентябре на потребительском рынке цены на некоторые продукты питания и безалкогольные напитки в целом снизились на 0,8%.

Больше всего подешевели фрукты и овощи — на 11,8% и 10,6%.

Также немного снизились цены на яйца, сахар и рис — на 2,9–1,3%.

Железнодорожный транспорт по итогам месяца снизил цены на 0,7%, а связь и отдых показали совсем небольшой минус — 0,1%.

Индекс инфляции или индекс потребительских цен — зачем определяют и что он означает

Индекс инфляции или индекс потребительских цен определяют, чтобы измерить, насколько изменяются цены на товары и услуги, которые потребляет население.

Он показывает, как растёт или снижается стоимость жизни, и используется для оценки инфляции, покупательной способности денег и в целом экономической политики страны.

А потребителям знание индекса инфляции помогает принимать правильные финансовые решения.

