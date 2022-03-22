Ежемесячные выплаты для внутренних переселенцев — кто получит и как это оформить

Государство заботится о своих гражданах, в такое время это крайне необходимо. Правительство приняло решение о помощи внутренним переселенцам.
Люди, переехавшие из зоны боевых действий в безопасные области, будут получать социальные выплаты.
Ежемесячно людям с инвалидностью будут платить три тысячи гривен, другим — две тысячи.
Об этом сообщила Министр социальной политики Марина Лазебная.
Выплаты могут получить люди, которые переместились со временно оккупированной территории в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, а также с территорий активных боевых действий.
Области можно найти в перечне, утвержденном распоряжением Кабинета Министров Украины от 6 марта 2022 г. №204.
Люди, ставшие “повторными” переселенцами, тоже смогут получить выплаты.
Чтобы получить выплаты, нужно стать на учет в Единой информационной базе данных о внутринне перемещенных лицах и получить соответствующую справку.
Далее следует подать заявление на получение помощи на проживание.
Соответствующее заявление можно подать в структурное подразделение по социальной защите населения местных органов власти.
Соответствующее заявление можно подать в структурное подразделение по социальной защите населения местных органов власти.
Впоследствии это можно будет сделать в Дії.
Выплата помощи производится через Ощадбанк на банковский счет (по стандарту IBAN), который получатель указал в заявлении о помощи.
Помощь оказывается ежемесячно с месяца обращения на весь период введения военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены.
Помощь оказывается ежемесячно с месяца обращения на весь период введения военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены.
Помощь выплачивается за полный месяц независимо от даты обращения за ее предоставлением и даты прекращения или отмены военного положения.
— Я прошу всех, кто переехал из опасных населенных мест и нуждается в помощи, регистрироваться как внутренне перемещенные лица и обращаться за помощью.
Также я прошу тех, кому помощь не нужна, кто не потерял работу и может обеспечивать себя самостоятельно на новом месте, поступать, как велит совесть, — прокомментировала Марина Лазебная.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль подробно рассказывал, какой ещё будет помощь украинцам во время войны от государства.