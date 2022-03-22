Ежемесячные выплаты для внутренних переселенцев — кто получит и как это оформить

Государство заботится о своих гражданах, в такое время это крайне необходимо. Правительство приняло решение о помощи внутренним переселенцам.

Люди, переехавшие из зоны боевых действий в безопасные области, будут получать социальные выплаты.

Ежемесячно людям с инвалидностью будут платить три тысячи гривен, другим — две тысячи.

Об этом сообщила Министр социальной политики Марина Лазебная.

Кто получит помощь

Выплаты могут получить люди, которые переместились со временно оккупированной территории в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, а также с территорий активных боевых действий.

Области можно найти в перечне, утвержденном распоряжением Кабинета Министров Украины от 6 марта 2022 г. №204.

Люди, ставшие “повторными” переселенцами, тоже смогут получить выплаты.

Как получить помощь

Чтобы получить выплаты, нужно стать на учет в Единой информационной базе данных о внутринне перемещенных лицах и получить соответствующую справку.

Далее следует подать заявление на получение помощи на проживание.

Соответствующее заявление можно подать в структурное подразделение по социальной защите населения местных органов власти.

Впоследствии это можно будет сделать в Дії.

Как производятся выплаты

Выплата помощи производится через Ощадбанк на банковский счет (по стандарту IBAN), который получатель указал в заявлении о помощи.

Помощь оказывается ежемесячно с месяца обращения на весь период введения военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены.

Помощь выплачивается за полный месяц независимо от даты обращения за ее предоставлением и даты прекращения или отмены военного положения.

— Я прошу всех, кто переехал из опасных населенных мест и нуждается в помощи, регистрироваться как внутренне перемещенные лица и обращаться за помощью.

Также я прошу тех, кому помощь не нужна, кто не потерял работу и может обеспечивать себя самостоятельно на новом месте, поступать, как велит совесть, — прокомментировала Марина Лазебная.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль подробно рассказывал, какой ещё будет помощь украинцам во время войны от государства.