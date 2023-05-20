Телефон интереснее реальной жизни? При чем здесь фабинг и как с ним бороться

Современный ритм жизни диктует свои правила. Одним из которых есть иллюзия многозадачности. Почему иллюзия? Потому что мы убеждаем себя, что мы можем быть эффективны одновременно в нескольких местах или делах, но это совсем не так.

Телефон и постоянное пребывание в Интернете могут усилить это мнение. Это ведь очень удобно, читать последние новости, просматривать новые фотографии знакомых и при этом поддерживать реальную беседу с собеседником со стороны. Из этого возникает убеждение, что можно быть даже продуктивным и держать под своим контролем сразу несколько дел одновременно.

Но на самом деле это не многозадачность, а лишь рассеяние внимания и уменьшение вовлеченности в каждую задачу. К тому же пренебрежительное отношение к своему собеседнику. Или, одним словом — фабинг. Детальнее о его признаках, последствиях и как с ним быть рассказала психолог по методу когнитивно-поведенческой терапии Анна Явтушкевич.

Так что же такое этот фабинг?

Фабинг – это привычка постоянно отвлекаться на телефон во время живого разговора. Когда даже во время любой прогулки или беседы с другом, кто-нибудь из вас двоих постоянно переключает свое внимание на свой гаджет. Иногда без уважительной причины — пересмотреть соцсети, прочитать новости.

Фабинг прежде всего предполагает навязчивое желание “быть в телефоне”.

— Одна история – это почти непрерывное использование телефона в четко определенное время для решения рабочих вопросов. Другая – невозможность отложить свой гаджет во время времяпрепровождения с друзьями и родными, — говорит Анна Явтушкевич.

Фабинг состоит из двух слов: phone – телефон и snubbing – пренебрежительное отношение.

Срок появился недавно — в 2012 году рекламное агентство McCann провело съезд литературоведов, писателей и поэтов, чтобы дать название такому явлению, как постоянное отвлечение человека на телефон в процессе живого общения.

Тогда слово не только придумали, но и запустили целую рекламную кампанию Stop Phubbing. В нем призывали людей больше внимания обращать на живое общение, а не на смартфоны.

Как обнаружить фабинг?

Эта привычка может проявляться по-разному, но ее объединяет одно – это навязчивое мнение постоянно держать у себя телефон. Также ее можно заметить через некоторое наше поведение:

неспособность оторваться от гаджета во время еды;

держание телефона в руке даже во время ходьбы;

моментальная реакция на звуковые оповещения;

проведение большого количества времени в телефоне во время отдыха: на вечеринках, прогулках;

страх пропустить что-то важное в новостной ленте;

неоднократный беспричинный просмотр уже увиденного контента в сети;

желание проводить в телефоне почти все свободное время

— Люди быстро привыкают к тому, что доставляет им удовольствие, улучшает самочувствие. Если то и дело просмотр ленты соцсетей вызвал положительные эмоции и помогал отвлечься или избежать дискомфорта, то это поведение может закрепиться, — объясняет психолог.

Несет ли такая привычка за собой последствия

Психолог отмечает, что постоянное отвлечение на телефон может влиять на наше внимание, ведь человеку сложно быть многозадачным. Поэтому, если во время выполнения своих рабочих дел она будет постоянно реагировать на оповещения, то результат ее труда будет менее качественным, чем при полной концентрации на своей задаче.

К тому же отвлечение к телефону влияет и на качество разговора лицом к лицу.

Человек, постоянно рассеивающий свое внимание в беседе на смартфон, автоматически становится невнимательным к собеседнику. Постоянное такое поведение может вызвать определенные эмоции у собеседника, например, обиду, раздражение, из-за чего страдает само общение.

Во время общения вживую нужно все же отложить свой телефон в сторону или, если ждешь какого-то важного звонка или сообщения, лучше заранее предупредите об этом своего собеседника.

Но если во время разговора собеседник предпочитает телефон, а не вам, то проговорите с ним эту ситуацию, но без агрессии, обвинений и поучений.

— Это можно сделать в форме “я — сообщение”: когда ты отвлекаешься на телефон, я чувствую то и то. К примеру, я испытываю раздражение или переживаю, что мы теряем суть разговора и тому подобное, – советует психолог.

Как побороть зависимость от фабинга

С этим вопросом помогла разобраться психолог Анна Явтушкевич. Поэтому вот несколько советов, как не стать заложником своего же телефона.

Общение должно быть зоной без телефона

Когда придет время есть или поговорить с кем-то, отложи телефон. Если звуки уведомлений будут слишком рассеивать внимание, то переведи его в режим “не беспокоить”. Просто дай себе возможность быть с людьми, прямо здесь перед тобой, а не в онлайн.

Главная мотивация — избавиться от вредной привычки

Обдумай все плюсы и минусы отвлечения на телефон, как это влияет на твою жизнь. Чтобы ты хотел изменить и почему? Выпиши для себя список положительных изменений, ради которых оформишь новую привычку.

Привыкай к ограничению использования телефона

Отслеживай свою привычку. Как вариант – заведи дневник, записывая время и ситуации, когда не фокусировался на телефоне и как себя чувствовал. Это поможет проследить свои положительные изменения.

Подумай, куда именно будешь откладывать телефон

Это необходимо для того, чтобы не брать гаджет в руки без нужды с самого утра или не видеть во время разговоров уведомлений.

Поддерживай и поощряй себя в дальнейшем

Давай вознаграждение за определенные достижения в борьбе с фабингом. Неважно это прогулка или просмотр фильма дома.

Помни, что виртуальная жизнь не заменит живого общения с близкими. Если у тебя во время разговора появилось желание сделать очередной просмотр новостной ленты, то отложи, пожалуйста, смартфон и удели внимание собеседнику.

Не только постоянное игнорирование разговора через гаджет, но и неправильно подобранные слова могут испортить ход целого общения. Поэтому умение правильно построить разговор очень весомый фактор. Ранее окна вместе с психологом составили список о том, какие книги помогут в общении с людьми.