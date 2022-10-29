Фильмы на любой вкус: подборка, стоящая заряда твоего ноутбука

Российские ракеты оставляют нас без света и создают постоянное эмоциональное напряжение. После таких будней просто необходимо выделить время на хороший вечер в компании качественных фильмов.

На то, чтобы выбрать что-то стоящее, идет очень много времени. Чаще всего мы просто расстраиваемся и не смотрим ничего. Иногда же мы просим совета знакомых или близких.

Но очень часто трудно ответить на вопрос “какой твой любимый фильм?” или “что советуешь посмотреть?” Ведь выбор картины зависит от настроения. Или в голову просто не приходит нужное название.

Сейчас также смотрят

Импровизатор, участник проекта Improv Live Show Валентин Михиенко оригинально вышел из ситуации и предложил лайфхак, который поможет быстро выбрать фильм на вечер.

Он советует выбирать не фильмы, а режиссеров! У каждого из них — свой особый почерк и работы на любой вкус. Сохраняй подборку и планируй киновечер.

Квентин Тарантино

Этот мужчина — легендарный американский режиссер, сценарист и продюсер, который стал известным на весь мир в 1994 году благодаря фильму Криминальное чтиво.

Картина принесла ему Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а также премии Оскар и Золотой глобус за лучший сценарий, что говорит о фильме красноречивее любых описаний.

Однако не только Криминальное чтиво заслуживает твоего внимания. Наиболее популярные фильмы Тарантино: Убить Билла, Однажды в Голливуде, Мерзкая восьмерка, Джанго свободный, Бешеные псы.

Братья Коэн

Джоэл Давид Коэн и Итан Джесси Коэн известны под сборным именем Братья Коэн. Это американские кинорежиссеры, создающие картины в жанре нуар, или черного фильма.

Этот жанр известен тем, что изображает криминальные сюжеты, имеет атмосферу пессимизма, недоверия, разочарования и цинизма. Однако братья Коэны нашли этому стилю особое применение.

Их фильмам присуще широкое использование черного юмора и сарказма. Так что вечер точно пройдет на отлично.

Наиболее признаны из картин художников: Старикам здесь не место, Фарго, Настоящее мужество, Великий Лебовски.

Ларс фон Триер

Если ты ищешь качественный и продуманный сюжет, а не спецэффекты, то тебе к Лярсу фон Триеру. Этот датский кинорежиссер и сценарист является основателем самого провокационного движения в современном кинематографе — Догма 95.

Здесь главным является сюжет и игра актеров, а использование спецэффектов в таком кинопроизводстве запрещают.

При этом работы не дают тебе загрустить или устать, ведь это шедевры с особым послевкусием.

Самые известные фильмы Лярса: Танцовщица в темноте, Догвиль, Меланхолия и Нимфоманка.

Вес Андерсон

У кого из режиссеров неизменный стиль, почерк, качество и актеры? Если бы этот вопрос задали на интеллектуальной игре Что? Где? Когда?, то все бы, несомненно, отгадали Веса Андерсона.

Режиссер и сценарист любит снимать одних и тех же актеров в разных своих фильмах.

Кроме того, он уже много лет работает с одной командой.

Самые известные фильмы Веса Андерсона: Отель Гранд Будапешт, Остров собак, Бесподобный мистер Фокс, Французский вестник, Королевство полной луны.

В них режиссер совмещает своеобразный юмор с проницательными портретами небезупречных героев. Итак, если разделишь вечер с Весом, получишь незабываемые впечатления, а ради этого не жалко даже электроэнергии.

У Украины тоже есть свои легенды в киноиндустрии. Если хочется посмотреть родное кино, смотри подборку украинских культовых фильмов.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.