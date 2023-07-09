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Историческая встреча Зеленского и Дуды! Президенты Украины и Польши почтили память жертв Волынской трагедии

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 09 июля 2023, 13:10
Історичний візит Зеленського та Дуди до Луцька 09.07.2023: що відомо

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